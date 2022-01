Salut ha llançat una campanya a l'aplicació de cites Tinder per ampliar la vacunació de la Covid-19 entre les persones de 20 a 49 anys. En roda de premsa aquest dimecres, la secretària de Salut Pública, la doctora Carmen Cabezas, ha insistit en la importància de la vacunació si encara no s'ha iniciat i en les terceres dosis arran de la variant òmicron. Cabezas ha subratllat que cal "millorar" la cobertura de la dosi de reforç dels vacunats amb Janssen (44% de les administrables). A l'UCI de l'Hospital Germans Trias, com a exemple de la situació a les unitats de crítics catalanes, més del 70% dels pacients hi estan ingressats per aquesta malaltia. Més de la meitat no estan vacunats.

Els anuncis de la campanya simulen un perfil de Tinder de la vacuna covid, amb el llenguatge propi de l'app, i adrecen l'usuari a clicar a la web vacunacovid per agafar cita. És la primera vegada que la Generalitat té presència en aquesta xarxa social. L'objectiu és incentivar la vacunació dels grups d'edat de persones majors de 16 anys amb les cobertures més baixes.

El 79,5% de les persones de 35 a 39 anys han rebut la primera punxada i el 76,8% tenen la pauta completa; el 76,2% de les de 30 a 34 anys tenen la primera dosi i el 73 estan vacunats totalment i el 79,3% de les de 20 a 29 tenen una vacuna i el 75,7%, la pauta completa-.

La vacunació és una mica més alta entre les persones de 40 a 49 anys, però encara es troba lluny del 90%. Més enllà d'aquesta campanya, Cabezas ha fet una nova crida da vacunar-se i ha recordat que estar protegit amb la pauta completa redueix el risc d'infecció greu o de mortalitat. La secretària de Salut Pública ha destacat que ara mateix hi ha unes 200.000 cites disponibles, tant per a adults com per a infants majors de 5 anys, que es poden demanar a través de la web https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/.

Quan toca la tercera dosi en cas de contagi aquests dies

Actualment, totes les persones majors de 40 anys poden rebre la dosi de reforç -tercera dosi si tenen la pauta completa amb Pfizer i Moderna o segona si van ser protegits amb una sola dosi perquè havien tingut un contagi o bé van rebre Janssen-.

També, alguns col·lectius com els sanitaris o les persones de qualsevol edat que van rebre AstraZeneca. Cabezas ha subratllat que cal "millorar" la cobertura de la dosi de reforç dels vacunats amb Janssen (44% de les administrables).

En cas d'haver-se contagiat de covid en les últimes setmanes, Cabezas ha aclarit que les persones majors de 65 anys podran rebre la dosi de reforç just després de recuperar-se i els menors d'aquesta edat, quatre setmanes després. Els majors de 50 anys sense vacunar tenen una probabilitat 7 vegades major d'entrar a l'UCI

"Un percentatge important d'ingressats són persones no vacunades o que podrien haver rebut ja la dosi de record", ha advertit Cabezas, i ha afegit: "La vacuna és molt efectiva per evitar complicacions i si aconseguim aturar aquesta onada els professionals sanitaris es podran dedicar a altres factors de salut més enllà de la Covid-19". Segons dades compilades per Salut, les persones majors de 50 anys que no estan vacunades tenen una probabilitat 3,5 vegades més gran de ser hospitalitzades per covid-19 i 7,2 vegades mes d'entrar a l'UCI. Les persones no vacunades majors de 70 anys tenen una probabilitat 6,8 vegades més gran de ser hospitalitzades per covid-19 i 15,5 vegades més d'ingressar a l'UCI que les de la mateixa edat que tenen dosis de record.

La cap de Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Germans Trias, la doctora Pilar Ricart, ha indicat que la mitjana d'edat dels pacients a l'UCI per Covid-19 se situa al voltant dels 60 anys. Més de la meitat dels pacients no estan vacunats i la resta porta pràcticament més de sis mesos des de la segona dosi. "Si hi ha una sortida i una solució, és la vacunació i està a l'abast de tothom", ha remarcat. "De vegades un té les seves contradiccions personals, però crec que al final sap molt greu veure pacients que ingressen a l'UCI que encara no havien estat vacunats ni amb la primera dosi. Saps que aquell pacient tindrà un deteriorament físic i que acabarà intubat en molts casos, suposant que no acabin morint. No estem parlant de banalitats, sinó de realitats dures", ha dit la cap de Servei de Medicina Intensiva de Can Ruti.

La doctora Ricart també s'ha referit a l'impacte de la covid en el sistema sanitari més enllà d'aquesta malaltia i ha recordat que han hagut de demorar cirurgies complexes no oncològiques, que reprendran de seguida que puguin. "No tothom cap dins de les UCI", ha constatat Ricart, que ha assenyalat que més del 60% dels pacients a l'UCI ho estan en aquest moment per covid.

Tests fets a casa: més de 9.000 positius notificats a les farmàcies

Des que Salut va habilitar aquest dilluns la possibilitat de notificar el resultat positiu d'un test d'antígens ràpid (TAR) fet a casa a les farmàcies, se n'han reportat un total de 9.453. Aquesta és una via addicional i temporal perquè les persones que tinguin un resultat positiu puguin notificar-ho al sistema de salut, molt congestionat pel gran augment de casos de les darreres setmanes de la sisena onada, i així activar el circuit. Més de 75.000 visites per covid a la primària en un sol diaL'atenció primària va atendre aquest dilluns 75.595 visites per Covid-19 i dimarts, 63.559 visites. Són uns registres màxims, que no s'havien vist en tota la pandèmia. El director del Centre d'Atenció Primària (CAP) Casernes, el doctor Jordi Acezat, ha parlat del "fràgil equilibri" entre l'atenció a pacients amb covid-19 i altres malalties, com els pacients amb malalties cròniques, durant tota la pandèmia i més encara amb l'esclat de casos de la sisena onada. "La gestió de la covid ens està desbordant", ha advertit.

El retorn a les escoles

Pel que fa al retorn a les escoles després de les vacances de Nadal, dilluns que ve, Cabezas ha assenyalat que els centres reprendran l'activitat presencial amb les mesures habituals de la Covid-19. El principal canvi serà en les quarantenes, que s'escurcen de 10 a 7 dies, com en la població general. Els infants d'educació primària immunitzats -amb la pauta de vacunació completa o haver estat positiu per Covid-19 en els darrers tres mesos- seguiran el circuit TAR farmàcia, és a dir, es faran un test a la farmàcia i, si és negatiu, podran tornar a l'aula.