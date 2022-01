La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, ha avançat que la vacuna de la Covid-19 que desenvolupa l'empresa Hipra presenta "molt bons resultats i molt bona resistència" contra la variant òmicron del virus, tot i que ha aclarit que es tracta de resultats preliminars.

En unes declaracions als periodistes després de visitar la companyia catalana aquest dimarts, Morant ha argumentat que, com que és un vaccí de proteïna recombinant, té "la capacitat d'adaptar-se" a les noves variants que vagin sorgint.

"M'agradaria que fos l'any d'Hipra", ha dit la ministra, que ha destacat que l'empresa està pendent de rebre l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per passar a la fase III de l'assaig clínic aquest gener.

Si rebés aquesta autorització, Hipra encetaria la següent fase en la qual necessita 3.000 voluntaris i que es durà a terme a 15 hospitals espanyols i també a altres països com Portugal i Itàlia, han detallat fonts de l'empresa.

La ministra ha explicat que, "si tot funciona bé", l'empresa preveu tenir la vacuna el segon trimestre d'aquest 2022 amb una capacitat de producció de 600 milions de dosis, xifra que podria doblar el 2023.

"La millor vacuna"

Morant ha reivindicat textualment que és una molt bona vacuna que "milloraria les existents" i en la qual, segons ella, tant Espanya com Europa tenen moltes esperances dipositades.

Segons Morant, si aquest vaccí surt serà "el millor" del mercat per la seva conservació d'entre dos i vuit graus centígrads --precisa refrigeració i no congelació-- i perquè la seva administració no necessita cap mena de preparació prèvia.

Cedeti

Morant ha explicat que el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (Cedeti) destinarà 120 milions d'euros a 37 projectes de consorcis empresarials conformats per més de 200 companyies espanyoles, un dels quals està liderat per Hipra.

Rebrà 2 milions d'euros per a la recerca en teràpia avançada i el desenvolupament d'una vacuna contra un virus que provoca bronquiolitis i pneumònia en totes les edats però molt especialment en menors d'edats molt primerenques.