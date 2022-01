El Departament de Salut ha declarat 82 ingressats més per Covid-19 a Catalunya (1.753) i 9 pacients crítics més a l'UCI (452). En paral·lel, el risc de rebrot puja a 4.232 (+17), tot i que l'Rt cau onze centèsimes fins a 1,70. Salut també informa de 7.533 nous casos de covid confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.257.704. No s'ha notificat cap més mort i la xifra total es manté en 24.623 defuncions. El 27,43% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu (13 punts més que la setmana del 17 al 23 de desembre, quan era d'un 14,61%). La incidència acumulada a 14 dies puja de 2.397,13 a 2.568,70, mentre que a 7 dies creix de 1.586,48 a 1.638,66.