Una investigació ha descobert que les persones amb infecció prèvia per SARS-CoV-2 tenen una àmplia varietat d’autoanticossos fins sis mesos després d’haver-se recuperat per complet i suposa el primer document en reportar la persistència en el temps dels autoanticossos.

L’estudi, publicat a la revista Journal of Translational Medicine, ha estat dirigit pels investigadors del Centre Mèdic Cedars-Sinaí (Califòrnia). «Aquestes troballes ajuden a explicar què fa que la covid sigui una malaltia especialment única. Aquests patrons de desregulació immunològica podrien ser la base dels diferents tipus de símptomes persistents que veiem en les persones que continuen desenvolupant l’afecció que ara es coneix com a covid de llarga durada», ha afirmat la investigadora científica i coautora de l’estudi, Justyna Fert-Bober.

Estudi amb 177 persones

Per fer l’estudi, s’ha reclutat 177 persones amb evidència confirmada d’una infecció prèvia amb SARS-CoV-2. S’ha comparat les mostres de sang d’aquests individus amb mostres agafades de persones sanes abans de la pandèmia. Tots aquells amb infecció confirmada per SARS-CoV-2 tenien nivells elevats d’autoanticossos. Alguns dels autoanticossos també s’han trobat en persones amb malalties en què el sistema immunològic ataca les seves pròpies cèl·lules sanes, com el lupus i l’artritis reumatoide.

«Vam trobar senyals d’activitat d’autoanticossos que generalment estan relacionades amb inflamació crònica i lesions que involucren sistemes d’òrgans i teixits específics com les articulacions, la pell i el sistema nerviós», ha afirmat la directora de l’Institut de Recerca en Envelliment saludable en el Departament de Cardiologia del Smidt Heart Institute i coautora de l’estudi, Susan Cheng.

Més en les dones

Alguns dels autoanticossos s’han relacionat amb malalties autoimmunes que solen afectar les dones amb més freqüència que els homes, no obstant, en aquest estudi, els homes han tingut una quantitat d’autoanticossos elevats més destacada que les dones.

«D’una banda, aquesta troballa és paradoxal ja que les malalties autoimmunes solen ser més comunes en les dones. D’altra banda, també és una cosa esperada a causa de tot el que sabem sobre el fet que els homes són més vulnerables a les formes més greus de covid», ha dit Fert-Bober.

Finalment, el grup de recerca pretén ampliar l’estudi per buscar els tipus d’autoanticossos que poden ser presents i persistir en persones amb símptomes de covid-19 de llarga durada. A causa que aquest estudi es va portar a terme en persones infectades abans de l’arribada de les vacunes, els investigadors també examinaran si els autoanticossos es generen de manera similar en persones amb infeccions irruptives.