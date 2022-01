La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, ha afirmat aquest dilluns que els centres sanitaris estan "saturats" per la sisena onada, amb incidències molt elevades -1.639 casos acumulats en els últims set dies (IA7)-, i que coincideix amb les festes nadalenques. "Sempre intentem evitar el terme 'col·lapsat', perquè és molt difícil col·lapsar, el sistema té una resiliència brutal. Però estem plens, estem saturats", ha dit en roda de premsa. Craywinckel no preveu el pic de contagis en propers dies: "No sé si arribarem al pic en una setmana, en dues o tres. Hi ha diferents hipòtesis". També ha demanat no banalitzar la variant òmicron del virus: "No és una grip, és un patogen desconegut encara en molts àmbits".

En una roda de premsa aquest dilluns, Craywinckel ha afirmat que la situació de la sisena onada de la pandèmia de la Covid-19 els "preocupa" perquè la incidència de casos continua pujant i no saben quan arribarà el pic. La directora del CatSalut ha avisat que, davant d'aquesta situació, els ingressos a planta i a les Unitats de Cures Intensives (UCI) continuaran pujant en les properes setmanes. La màxima responsable del CatSalut ha assenyalat que s'han superat les festes nadalenques, almenys les dates més assenyalades, "sense haver d'apel·lar que els professionals no poguessin fer vacances o s'haguessin de tocar els dies de lleure en la majoria de llocs", si bé ha estat, ha remarcat, pel "gran voluntarisme dels sanitaris una vegada més". La directora del CatSalut ha insistit en les mesures de protecció individuals i col·lectives i ha recordat que el coronavirus presenta encara moltes incògnites. Craywinckel ha demanat no banalitzar la Covid-19 després que diversos estudis, amb dades preliminars, apuntin que la variant òmicron podria ser més lleu. "La taxa de pacients hospitalitzats és encara molt superior a la d'altres virus", ha advertit, per afegir: "Tots volem que el virus sigui més lleu, que sigui el principi del final i que ens porti a un escenari millor un cop superada la fase de l'òmicron, però a hores d'ara estem en un moment que encara és crític per a la població i per al sistema". Actualment, les incidències de Covid-19 es troben molt elevades a Catalunya, sumida en una sisena onada marcada per la variant òmicron, les festes nadalenques i el pont de desembre. Segons les darreres dades de la Covid-19, que el Departament de Salut actualitza cada dia, la IA7 és de 1.639 casos 100.000 habitants; el risc de rebrot, de 4.232 (100 és el valor que marca el llindar de risc alt) i la velocitat de transmissió del virus (Rt) és d'1,70 -si aquest valor és superior a 1 es preveu que les infeccions continuïn creixent, perquè significa que cada persona en contagia més d'una-. Hi ha 1.753 pacients ingressats i 452 a les UCI.