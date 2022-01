Les baixes laborals per covid gairebé es tripliquen des del Pont de Desembre a Catalunya, que va tancar el 2021 amb prop de 80.000 contagiats o contactes estrets aïllats perquè no estan vacunats, segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'ACN.

Els treballadors que no van poder anar a la feina per culpa de la covid eren 27.249 entre el 9 i el 16 de desembre, dada que pràcticament es duplicaria en una setmana amb 45.117 baixes registrades entre el 17 i el 23 de desembre.

El ritme accelerat de contagis per l'avenç de la variant òmicron durant les feses de Nadal va fer pujar encara més les xifres i a finals d'any 79.484 treballadors estaven de baixa per covid a Catalunya. Així, en tres setmanes es van sumar 52.235 baixes laborals per covid.

La setmana passada el govern espanyol i les comunitats autònomes van decidir reduir de 10 a 7 dies l'aïllament dels casos lleus i asimptomàtics de covid a causa de les característiques de la variant òmicron, com ja havien fet altres països com Estats Units.