L’institut Ramon Muntaner de Figueres ha posat en marxa un nou projecte compartit amb l’Associació de Malalts d’Alzheimer de Figueres i el Museu del Joguet de Catalunya que té com a finalitat explorar i treballar totes les possibilitats emocionals i cognitives dels joguets i de la música amb persones que tenen la malaltia de l’Alzheimer. Els departaments de castellà, català i plàstica de l’institut Muntaner han treballat conjuntament per introduir el concepte joguet a les dinàmiques de classe. «Primer, els alumnes van fer una recerca de joguines antigues i, posteriorment, una exposició a la classe comparant-les amb les joguines actuals», explica la professora de castellà Mercè Martí, impulsora també del projecte «Música per recordar», que es duu a terme des del mateix institut amb les persones amb Alzheimer, des de fa cinc anys.

L’alumnat, a més de descriure i presentar les seves joguines preferides i descobrir-me antigues, ha preparat un material divers, en col·laboració amb el Museu del Joguet de Catalunya. El director del museu, Josep Maria Joan remarca que la iniciativa dona continuïtat a un projecte que es va posar en marxa abans de la pandèmia: «Llavors ens desplaçàvem al Centre de Dia dels Malalt d’Alzheimer i, a través de fotografies de jocs i altres materials, aconseguíem que recuperessin records que tenien esborrats». Ara un grup de quinze alumnes d’aquest institut ha fet visites al Museu del Joguet de Catalunya per conèixer com eren els jocs i joguets d’abans i elaborar un material fotogràfic que es pugui utilitzar en les sessions que realitzen amb les persones usuàries de l’Associació de Malalts d’Alzheimer de Figueres. El projecte, a més a més de vincular i establir una relació de suport mutu entre els joves estudiants i les persones que tenen aquesta malaltia, vol explorar com el joc i el joguet pot esdevenir una eina útil per treballar els records autobiogràfics i la memòria. Des del Museu del Joguet s’ha treballat amb els joves oferint-los fotografies antigues, joguines com ara baldufes, i a través de la Unió Esportiva Figueres se’ls facilitarà pilotes perquè puguin anar a jugar a futbol al jardí del centre de dia. Amb la col·laboració i la complicitat de la psicòloga Núria Juanola i la directora del mateix centre, «els alumnes han pogut visitar els usuaris i portar-los el material recollit: baldufes, nines de drap, caniques i altres joguines que tenien els alumnes a casa», apunta Martí, tot plegat per desenterrar de la memòria experiències i records del passat entre els pacients i seguir potenciant les relacions intergeneracionals entre joves i gent gran.