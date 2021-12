Tres de cada deu joves catalans no relacionen directament la salut amb els hàbits alimentaris. I fins i tot, hi ha un 8% que assegura que menja allò que vol i es troba bé. Ho revela una enquesta que s'ha fet a 2.203 adolescents d'arreu de Catalunya. Tots ells tenen entre 12 i 18 anys. L'estudi analitza també quina és la seva dieta i quins aliments en formen part. Aquí, contrasta la diferència entre la ingesta de carn i la de peix. Perquè mentre que el 70% dels adolescents asseguren que mengen carn gairebé cada dia o més de tres cops per setmana, en el cas del peix la situació és diametralment oposada. Hi ha sis de cada deu joves que responen que no en mengen mai o que, com a molt, ho fan un dia per setmana.

L'enquesta forma part d'un projecte impulsat per la Fundació per a la Creativació i la marca Costa Brava Mediterranean Foods. Amb l'objectiu de veure com s'alimenten els joves del segle XXI, i analitzar-ne els hàbits tant a taula com al supermercat, l'estudi s'ha dividit en dues parts: una de qualitativa i l'altra, de quantitativa.

Per una banda, hi ha hagut 30 grups d'estudiants de secundària d'arreu de Catalunya que han fet tallers relacionats amb l'alimentació i les tendències de consum. Se'ls ha demanat, per exemple, que omplissin un carro de la compra amb deu productes -aquí, han predominat les proteïnes d'origen animal- o que fessin un menú saludable (esmorzar, dinar, berenar i sopar).

Per altra banda, i aquí hi ha la part quantitativa, els impulsors del projecte han enquestat fins a 2.203 adolescents catalans. Tenen entre 12 i 18 anys. Entre d'altres, se'ls ha demanat respondre quantes vegades mengen al dia, quin tipus d'aliments, quins els agraden més...

Quatre àpats o més

Segons recullen les respostes, la gran majoria dels joves fan quatre àpats o més al dia (en concret, el 75,3%). Un de cada cinc dels enquestats (el 20,4%) ha respost que menja tres cops al dia; és a dir, esmorzar, dinar i sopar. I finalment, hi ha 87 joves que han assegurat que tan sols ingereixen aliments dos cops al dia (un 4,3%).

Pel que fa a hàbits, majoritàriament els adolescents saben que una bona alimentació és "bàsica" per tenir salut. Així ho asseguren el 68% dels enquestats. A més, en general, quan se'ls demana que valorin si la seva dieta és saludable o no, en una escala de l'1 al 10, la majoria dels joves la puntuen amb un 7 o un 8.

L'estudi, però, també posa en relleu que aquestes percepcions xoquen amb altres respostes. D'entrada, perquè "no deixa de sorprendre" que fins al 32% dels adolescents no facin "una relació directa entre els hàbits d'alimentació i la salut". I de fet, hi ha fins a 160 joves que, literalment, responen: "Jo menjo el que vull i em trobo bé".

Més carn que peix

En paral·lel, l'enquesta també demana al jovent que puntuï els diferents grups d'aliments. Els que reben una nota més alta són la carn, la fruita, els cereals i les galetes i els dolços. Per contra, el peix és el que la té més baixa.I part d'aquestes preferències, de retruc, també es traslladen a taula. Set de cada deu adolescents asseguren que mengen carn gairebé cada dia o, com a mínim, tres cops per setmana (en concret, un 34,4% i un 36,6% respectivament). Per contra, però, quan es parla de peix, el percentatge gairebé es capgira. Perquè fins al 60% dels joves respon que no en mengen mai o tan sols un cop per setmana.

L'enquesta també recull altres dades relacionades amb l'alimentació. Per exemple, hi ha un 20% dels joves que ha considerat l'opció de ser vegà o vegetarià. I la majoria dels enquestats responen que, de mitjana, solen consumir menjar ràpid com a màxim un cop per setmana.

Fundació i empresa

La Fundació per a la Creativació va néixer el 2013 amb l'objectiu de difondre la creativitat per innovar, tant a les escoles com a les llars. De fet, agafa el nom de l'acrònim de les dues paraules que defineixen l'entitat (Creativitat + innovació). L'entitat ofereix programes a les escoles i centres que volen potenciar la nova educació i els reptes de futur. I en paral·lel, proposa jocs educatius a les famílies per impulsar la creativitat i descobrir els talents dels nens i nenes.

Des de la seva creació, la Fundació per a la Creativació ha impulsat itineraris educatius que han arribat a més de 25.000 infants i adolescents de primària, secundària i cicles formatius de més de 300 centres de tot Catalunya.

Costa Brava Mediterranean Foods és la marca insígnia de l'empresa gironina Grup Cañigueral. És un hòlding familiar amb mig segle d'experiència, especialitzat en sacrifici i especejament. L'any passat va ingressar 1.023 milions d'euros (MEUR) gràcies a les seves quinze plantes de producció.

La companyia sacrifica 3,5 milions de porcs a l'any i produeix 400 milions de quilos de producte (carn fresca, congelada, elaborats, embotits i pernil). El grup comercialitza el 70% de la seva producció a més de 50 països.