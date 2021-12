L'atenció primària va atendre aquest dilluns 60.000 visites per covid, un 25% més que el pic de la cinquena onada. Llavors van ser unes 48.000 visites registrades el 12 de juliol, segons ha explicat a RAC1 la directora assistencial de l'Atenció Primària, Ariadna Mas. Les xifres suposen un "rècord absolut" i Mas creu que encara aniran a més per l'efecte de les interaccions del Nadal. Tot plegat ha fet que l'atenció primària estigui "centrada en la covid" i que més enllà d'això es mantinguin només les visites a embarassades, nounats i situacions de més risc i no ajornables. Mas ha insistit que no cal anar al CAP si es dona positiu en un test d'automostra perquè "no aporta res" repetir la prova.

Salut demana als positius per test d'antígens que no vagin al CAP La directora ha demanat deixar les visites als CAP per als qui realment les necessiten. En aquest sentit, ha afegit que s'hi hauria d'anar si es té febre més alta de 38 durant tres dies o sensació d'ofec. Mas ha posat en valor la tasca de l'atenció primària i ha recordat que també s'estan vacunant unes 90.000 persones al dia. Ha augurat que queden "dues setmanes fortes" però ha esperat que de la mateixa manera que el creixement ha estat explosiu, el decreixement també ho sigui. En una setmana, s'han fet 300.000 PCR i 280.000 tests d'antígens. Mas ha afirmat que, sens dubte, és el moment més àlgid de la pandèmia.