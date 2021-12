La Regió Sanitària Girona i el conjunt de Catalunya van iniciar ara fa un any la vacunació contra la Covid-19. L'arribada dels primers vaccins de Pfizer-BioNTech va donar el tret de sortida a la cursa cap a la immunització, començant per les residències de gent gran i personal sanitari de primera línia. A Girona, aquella primera jornada es van rebre 75 vaccins, que es van administrar a 56 residents i dinou treballadors de la residència de gent gran Creu de Palau. L'Esteve Font, de 93 anys, va ser el primer gironí a rebre-la, seguit de l'auxiliar de geriatria Imma Fornells. Des d'aleshores, a la Regió Sanitària s'han administrat més d'1,4 milions de dosis (entre primeres, segones i de record) i el 73% de la població ja té la pauta completa.

Al llarg de l'any, la vacunació s'ha estès progressivament entre diferents col·lectius i franges d'edat, prioritzant els més exposats i vulnerables a la Covid-19. Primer van ser les residències i el personal sanitari de primera línia i el 9 de febrer s'obria per als col·lectius professionals prioritzats (la resta de professionals d'altres branques de la salut, funcionaris de presons i agents dels cossos de seguretat i d'emergències). Dues setmanes després, el 18 de febrer, s'encetava la vacunació per al personal de tots els centres educatius de fins a 55 anys i el 7 d'abril va ser la data en què la vacuna es va ampliar a la població general. Va ser aleshores quan es va obrir per franges d'edat, en ordre descendent, ja que la població de més edat té més risc de patir complicacions si emmalalteix de coronavirus.

Així doncs, es va començar pels majors de 70 anys i progressivament en el transcurs de l'any es van obrir la resta de grups d'edat a mesura que s'incrementava l'arribada de vacunes, fins que el passat 15 de desembre s'hi van incloure els infants de 5 a 11 anys. Segons subratlla Salut, "l'inici de la vacunació és el punt final d'un llarg procés científic i d'investigació contra la Covid-19". "El desenvolupament de vaccins va ser un repte sense precedents per poder controlar la pandèmia i s'ha evidenciat a l'hora de prevenir quadres clínics de gravetat", insisteix el Departament. El desplegament de la campanya ha suposat un gran repte organitzatiu i logístic, especialment per les característiques de conservació i manipulació de les vacunes. Ha estat liderat pels professionals d'infermeria amb la coordinació de l'Agència de Salut Pública i ha comptat també amb la participació d'equips d'infermeres voluntàries i jubilades que ja van començar a tenir un paper clau en la vacunació a les residències. En el conjunt de l'estratègia vacunal hi han treballat més de 1.300 infermers i infermeres i prop de 650 personal administratiu.

Els professionals han portat la immunització contra la Covid-19 fins a nuclis aïllats, de difícil accés i també a domicilis. Així mateix, també s'han fet accions amb equips de vacunació mòbils per vacunar col·lectius socialment vulnerables, com ara les persones en situació de sensellarisme o bé els temporers de la campanya agrària de recollida de la fruita. En aquest darrer cas, es van administrar 358 vacunes a treballadors temporers.

Vacunòdroms

A mitjans d'abril, coincidint amb l'inici de la vacunació general i per tal de desenvolupar l'estratègia de vacunació massiva, es van habilitar diferents espais cedits per Ajuntaments o altres administracions i entitats. En total, es va comptar amb la cessió de més d'una seixantena d'espais municipals externs als centres d'atenció primària on desenvolupar la campanya de vacunació a la població general i gestionats directament pels equips d'atenció primària. Els espais es van dividir en tres tipologies segons el seu abast: uns d'addicionals als CAP i que donaven cobertura a l'Àrea Bàsica de Salut; uns altres de cobertura supramunicipal (ubicats a Ripoll, Olot, Figueres, Sant Antoni de Calonge, Blanes i Calella); i un tercer al Palau Firal de Girona que es va posar en funcionament el 19 d'abril com a punt de vacunació massiu a la regió. "L'ús d'aquests espais amb major capacitat ha estat determinant per avançar amb la vacunació", destaca el Departament de Salut.

Tant és així que de les 1,4 milions de dosis posades a la Regió, el 49,1% s'han administrat en punts vacunació massiva, el 46,3% en CAP i hospitals i el 4,6% restant en equips mòbils. En el transcurs de l'estratègia vacunal també s'han impulsat nombroses maratons de vacunació amb l'objectiu d'accelerar la immunització de la població i de facilitar l'accés de la ciutadania a les vacunes. La primera experiència de marató de vacunació sense cita la va fer l'equip dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) a la Bisbal d'Empordà el 26 de maig. I davant els bons resultats obtinguts, es va decidir estendre-ho a altres municipis. Així mateix, també es van impulsar jornades de vacunació sense cita, una estratègia que va agafar força durant el mes d'agost, ja que es va estendre a tots els punts massius, i que segueix vigent en l'actualitat amb accions concretes.

En conjunt, entre maratons i jornades sense cita s'han fet prop de 400 accions a la Regió. A finals de setembre, l'estratègia de vacunació va encetar una nova fase. La vacunació es va traslladar dels punts massius als centres d'atenció primària, fet que va comportar el tancament dels centres de gran capacitat, com ara el Palau Firal de Girona, entre d'altres.

En aquesta etapa, les infermeres dels CAP van compaginar -amb molt d'esforç- dues campanyes de vacunació: la de la grip i la de covid-19, que va coincidir també amb l'administració de la dosi de record a les residències al llarg dels mesos de tardor. Vacunació pediàtrica i dosi de recordA les portes de final d'any la vacunació segueix guanyant terreny amb la immunització dels infants de 5 a 11 anys, l'avanç de la dosi de record, vacunats amb Janssen i AstraZeneca i les primeres dosis a partir de 12 anys. Tal com ha succeït en el transcurs de tota la campanya, els punts vacunals s'han anat adequant al ritme i capacitat del sistema sanitari. És per això que ha sigut necessari disposar de nou d'espais externs als CAP amb major capacitat.

Aquest any es tanca amb un total de nou punts de vacunació pediàtrica: el Molí de l'Anguila de Figueres, el Casal Marià d'Olot, la Sala Eudald Graells de Ripoll, la seu de la Generalitat a Girona, el Pavelló Els Saioners de Santa Coloma de Farners, la Bòbila de Palafrugell, el Local Mas Enlaire de Blanes, l'Espai Mercat de Calella i l'Hotel Pineda Splash de Pineda de Mar. Set d'ells també acullen vacunació a majors de 12 anys, tant primovacunació com segones dosis i de record (Figueres, Olot, Ripoll, Girona, Santa Coloma de Farners, Blanes i Calella).

Si el 27 de desembre de fa un any se celebrava l'entrada de la vacuna a les residències, 365 dies després els centres residencials ja han assolit un 98,5% de cobertura en pauta completa i un 90% en la dosi de record. També la tenen el 76,7% de les persones no residents d'entre 70 o més anys i en el cas de les persones entre 60 i 69 anys, la cobertura és del 60,8%.