Algunes autonomies han plantejat reduir la quarantena per Covid-19 de deu a cinc dies davant l'onada de contagis per la variant òmicron. Madrid ha defensat aquest dimarts que seria "raonable" avançar en aquesta direcció, Andalusia també ha obert la porta a la mesura i Castella i Lleó ha defensat valorar-la en el marc del Consell Interterritorial de Salut. Fonts del Ministeri de Sanitat han explicat a l'ACN que la mesura s'abordarà al Consell Interterritorial de Salut de demà dimecres si els consellers traslladen la proposta. Tanmateix, les mateixes fonts han remarcat que la qüestió no està inclosa en l'ordre del dia de la reunió.

El viceconseller madrileny d'Assistència Sanitària i Salut Pública, Antonio Zapatero, ha assegurat en roda de premsa que "semblaria raonable avançar" cap a una reducció del temps en quarantena dels positius en coronavirus, ja que "el període d'incubació és més curt" amb la variant òmicron. La Comunitat de Madrid defensa adaptar les mesures contra la Covid-19 a les característiques de la nova variant. Tanmateix, Zapatero ha dit que abans d'adoptar aquesta decisió cal que s'hi pronunciïn les autoritats sanitàries europees i que hi hagi un acord en l'àmbit estatal en el marc de la Comissió de Salut Pública. En una piulada, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmat que "la covid ha de començar a ser tractada d'una altra manera". Vacunados, prevenidos y con otros datos hospitalarios, el Covid debe empezar a ser tratado de otra manera. https://t.co/bLcxSyUhLv — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 28 de diciembre de 2021 El conseller de Salut i Famílies d'Andalusia, Jesús Aguirre, ha obert la porta a valorar la reducció de quarantenes i ha fet referència al cas dels contactes estrets asimptomàtics. Aguirre ha dit en roda de premsa que cal analitzar les variables que fan que la sisena onada sigui "diferent" per la "menor virulència" d'òmicron. D'altra banda, el portaveu del govern de Castella i Lleó, Carlos Fernández Carriedo, ha defensat que cal escoltar les recomanacions dels científics i ha defensat que és una decisió que ha de ser "homogènia" i "comuna" al conjunt de l'Estat espanyol i, per tant, que s'abordi al Consell Interterritorial de Salut.