Encara que la variant òmicron ha capgirat molts plans per aquestes festes, aquest Nadal segur que ens reunirà al voltant d'una taula per gaudir de dinars i sopars. Parlem de torrons, massapans, tortells o rostits. En definitiva, aliments amb un alt contingut en sucre i greixos que poden passar factura a la salut bucodental, especialment si es descuida la higiene i els hàbits de cura dental.

Compte amb els infants!

Aquest augment del consum d'aliments ensucrats sol portar a un increment dels casos de càries, sobretot entre els infants.

Tenint en compte que, segons l'Estudi de Salut Bucodental 2020 elaborat per Sanitas, entre el 2018 i el 2020 l'aparició de càries en nens ha augmentat més d'un 4%, cal parar atenció en la protecció de la dentadura.

«És important tenir-ho en compte, perquè és el moment en què, a conseqüència d'una baixada brusca del PH de la boca, es donen les condicions necessàries perquè s'elevi el risc de càries», afirma Manuela Escorial, odontòloga.

Consells d'higiene bucal

Davant d'aquesta situació, els especialistes de Sanitas Dental han elaborat un llistat amb consells per cuidar la higiene bucodental mentre es gaudeix de les reunions típiques d'aquestes dates:

Reforçar els hàbits de raspallat. Tot i que durant els dies de celebracions és més complicat conservar una rutina d'higiene bucodental, cal fer un esforç.

L'ideal és mantenir els 3 raspallats diaris, sent el de la nit el més important ja que mentre es dorm els bacteris romanen a les dents durant moltes hores. Com que el més probable és que piquem algun producte típicament nadalenc, cal reforçar el raspallat després de menjar-los. Els caramels confitats o els torrons tous són productes molt nocius per a la dentadura. Així que, per garantir el raspallat, fins i tot fora de casa, el més recomanable és portar un raspall de dents de viatge.

Ús daltres productes dhigiene bucal . Si no els fem servir normalment pot ser un bon moment per fer-ho. L'ús de productes per a higiene bucodental com el fil dental, l'irrigador o els raspalls interdentals són fonamentals per garantir una higiene més completa. Així com l'ús d'esbandida bucal, tant en adults com en nens.

. Si no els fem servir normalment pot ser un bon moment per fer-ho. L'ús de productes per a higiene bucodental com el fil dental, l'irrigador o els raspalls interdentals són fonamentals per garantir una higiene més completa. Així com l'ús d'esbandida bucal, tant en adults com en nens. Moderació en el consum . Encara que sol ser inevitable el consum d'algun tipus de producte ensucrat en aquesta època, per la cultura gastronòmica que comporta, el que és aconsellable és limitar-lo el màxim possible. Aquest tipus de productes, a més de provocar o agreujar els problemes bucodentals, té un impacte negatiu a la salut en general.

. Encara que sol ser inevitable el consum d'algun tipus de producte ensucrat en aquesta època, per la cultura gastronòmica que comporta, el que és aconsellable és limitar-lo el màxim possible. Aquest tipus de productes, a més de provocar o agreujar els problemes bucodentals, té un impacte negatiu a la salut en general. El millor per beure, l'aigua . Els refrescos, begudes carbonatades o begudes amb alcohol contenen, a més de sucres, grans quantitats d'àcid fosfòric i àcid cítric, cosa que pot produir efectes nocius per a la salut bucal. Per això, es recomana consumir preferiblement aigua als àpats i reservar l'altre tipus de begudes per a moments més especials o puntuals.

. Els refrescos, begudes carbonatades o begudes amb alcohol contenen, a més de sucres, grans quantitats d'àcid fosfòric i àcid cítric, cosa que pot produir efectes nocius per a la salut bucal. Per això, es recomana consumir preferiblement aigua als àpats i reservar l'altre tipus de begudes per a moments més especials o puntuals. Consumir caramels o xiclets amb xylitol: si se t'ha oblidat el raspall de viatge i no tens possibilitats de fer una sessió d'higiene pots optar per consumir xiclets o caramels amb xylitol. Afavoreixen la producció de saliva i l'augment del pH i redueixen el risc de càries.

Continuar amb una bona rutina d'higiene dental és imprescindible durant les festes de Nadal per prevenir problemes bucodentals i preservar la salut. Així mateix, es recomana acudir a l'odontòleg després de les festes per descartar possibles afeccions.