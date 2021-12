Quan parlem de pandèmia ja no només ens referim al propi virus i la malaltia de la covid-19, sinó a totes les conseqüències que està tenint per a la salut en general, inclosa la salut mental.

La revista The Lancet publicava a l'octubre un estudi que concloïa que els trastorns d'ansietat han augmentat un 26% i les depressions un 28%. Aquests percentatges són més pronunciats en aquells països on la prevalença del SARS-CoV-2 ha estat superior.

Quan gairebé tothom pensava que podria viure un Nadal amb certa normalitat, els casos creixen a un ritme molt preocupant a causa de la variant òmicron. Aquest fet torna a afectar la salut mental en unes dates on gestionar les absències es fa més difícil.

Un altre Nadal en pandèmia

L'any 2020 va ser terrible ja que les morts per malalties infeccioses que es van incrementar més d'un 1.200%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'any 2021 clourà amb unes 34.000 morts per covid.

Si en una situació normal, el Nadal ja és una època difícil per a l'estat d'ànim, si s'ha produït uan mort, el malestar es multiplica.

«Són unes dates que estan carregades de significat emocional. A més, les vacances canvien el nostre ritme diari, les nostres exigències i les nostres responsabilitats. Tenim més temps per sentir, estar i ser, i això fa que estiguem més connectats amb els nostres dolors i temes pendents de resoldre», explica Mireia Cabero, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.

«Hi ha constància que en els períodes de vacances els trastorns mentals i emocionals, especialment si no estan ben atesos, pateixen un empitjorament», afegeix l'experta.

Pitjor condicions psíquiques per afrontar aquestes festes

A aquests fets, cal sumar-hi que no es viu una situació idònia. La població està molt cansada i la seva salut mental no és la millor, de manera que s'arriba a aquestes festes en pitjors condicions psíquiques que l'any passat.

Enric Soler, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, distingeix entre els que van suportar aquest dol el Nadal passat i els que el passaran per primera vegada aquest any.

«El primer any de pandèmia, el Nadal ens van enxampar amb les UCI a mil per hora. Van ser unes festes inimaginables, però per als que van passar el dol el Nadal passat, ja ha passat un any i han tingut temps per poder transitar aquesta pèrdua; ara es produeix l'efecte aniversari: han viscut totes les dates assenyalades de l'any, ja han passat totes les dates importants, tots els esdeveniments especials i els han viscut com han pogut. Ara tenen una mena d'oportunitat per estipular noves normes».

Els que viuen el primer Nadal sense aquest ésser estimat «poden o no haver-se anticipat al canvi i haver preparat variacions en les celebracions, que queden fixades per a propers anys».

10 consells per gestionar les absències

Per tal de suportar de la millor manera possible aquestes absències, els experts de la Universitat Oberta de Catalunya ens faciliten algunes recomanacions de cara a les festes nadalenques.