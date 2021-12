La variant òmicron duplica els seus casos cada dos o tres dies i ja està present en 110 països, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). En la seva darrera actualització sobre la informació que té d'aquesta variant, l'OMS apunta que es transmet "significativament més ràpid" que la delta, però indica que les dades que arriben des del Regne Unit, Sud-àfrica i Dinamarca "suggereixen un menor risc d'hospitalitzacions".

"Tanmateix, el risc d'hospitalitzacions és només un aspecte de la gravetat", assenyala l'OMS, que afegeix que a hores d'ara encara no pot concloure si la disminució del risc d'hospitalitzacions és causada per la immunitat per un contagi previ o per vacunació o si realment l'òmicron "pot ser menys virulenta".

Malgrat assenyalar l'elevada transmissibilitat de l'òmicron, l'OMS apunta que els contagis estan baixant a una de les regions de Sud-àfrica on es va detectar primer. Amb tot, assegura que encara no se sap si per la immunització o per "l'augmentada transmissibilitat intrínseca".