L'hospital Josep Trueta i l'ICS Girona han fet 367.632 actuacions a causa de la pandèmia i 1.371 persones han ingressat a l'hospital a causa de la pandèmia. L'augment de contagis per coronavirus en l'etapa més crua de la malaltia va suposar que l'hospital fes servir fins a 77 respiradors, set d'ells per a pacients sense coronavirus. A més, l'hospital Trueta ha tingut 307 pacients per Covid-19 a les UCI i hi han perdut la vida 195 persones (90 d'elles entre l'abril i el novembre). Al llarg de tot l'any s'han fet 153.844 proves diagnòstiques, ja siguin PCR o Tests d'Antígens Ràpids (TAR).

Durant el primer any de pandèmia s'han tancat 96 centres de salut, la majoria d'ells eren consultoris locals.

La pandèmia ha suposat un increment important d'activitat als centres sanitaris des de l'arribada de la covid-19 el 2020. Això ha fet que l'hospital Josep Trueta i els centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona hagin fet 367.632 actuacions en tot el 2020 vinculats amb la covid-19. La primera d'elles va ser al Trueta el 28 de febrer, quan va ingressar la primera pacient gironina amb coronavirus. Provenia d'Itàlia i va ingressar a la Unitat de Malalties Infeccioses del Trueta.

L'augment de contagis va fer que l'hospital crees comitès de crisi de seguiment de la pandèmia que servien per actualitzar diàriament la situació i prendre decisions de com abordar la situació sanitària. Una de les primeres accions que aquests comitès van fer és l'habilitació d'espais del Trueta en UCI. Concretament al llarg del 2020 es van crear sis noves unitats provisionals exclusivament per a pacients amb covid-19. Per altra banda, els pacients crítics que no pateixen coronavirus passen a la Unitat de Reanimació amb l'objectiu de separar la zona quirúrgica al màxim dels circuits dels virus.

Per altra banda, els pacients semicrítics es van traslladar a la quarta i sisena planta de l'hospital gironí, on hi havia professionals de Pneumologia que vetllaven pel seu estat de salut. En paral·lel, altres hospitals comarcals també van habilitar espais com a UCI i des del Trueta els donaven suport professional a través d'una línia telefònica.

A partir del 28 de març, el servei de pediatria de Girona es va centralitzar tot a l'hospital del Santa Caterina, aprofitant la davallada d'activitat. Això va permetre alliberar part dels espais per a crear nous circuits i redistribuir pacients internament. Mentre es redistribuïen els pacients, l'equip de treballadors també s'adaptava a la situació sanitària i els equips es van desdibuixar per donar suport a les unitats amb pacients covid-19.

108 pacients crítics al mateix moment

Malgrat tot, la tensió hospitalària creixia i el Trueta va arribar a tenir fins a 108 pacients crítics i semicrítcs en el mateix moment ingressats. Alguns d'ells tenien coronavirus i d'altres no. L'elevada necessitat d'atenció en malalts crítics i la seva afectació a la respiració va obligar a la Regió Sanitària de Girona a redistribuir tots els respiradors que hi havia disponibles. Conjuntament amb la cessió dels que tenien les facultats de ciències de la salut, les clíniques privades i les veterinàries, el Trueta va disposar de 77 respiradors. Només set d'ells eren per a pacients sense coronavirus.

Durant el 2020 hi ha 195 persones que van perdre la vida en la Unitat de Cures Intensives del Trueta a causa del coronavirus. Entre l'abril i el novembre es concentren 90 de les morts registrades en tot l'any.

En paral·lel, el Departament de Salut va decretar l'obertura d'hotels de salut al mes d'abril. Es tractava d'hotels que havien d'allotjar pacients lleus de covid-19. A Girona hi havia l'hotel Ibis, a pocs metres de l'hospital Trueta. En aquest establiment s'hi ingressaven persones amb símptomes lleus, professionals sanitaris contagiats o persones que no poden fer l'aïllament correctament. L'assistència sanitària estava supervisada pels treballadors del CAP de Can Gibert del Pla i estudiants d'Infermeria.

153.844 proves analitzades

Més enllà de les hospitalitzacions en plena pandèmia, l'augment de contagis també va comportar un gran nombre de proves que es feien a la ciutadania per detectar el virus. Durant el 2020 en tots els centres de l'ICS es van arribar a fer 153.844 proves diagnòstiques, ja siguin PCR o Tests d'Antígens Ràpids (TAR). Part d'aquestes proves es van analitzar en els laboratoris d'Hipra, que van cedir les instal·lacions davant d'uns laboratoris clínics totalment desbordats.

Per altra banda, a partir de la tardor comencen a fer-se els primers cribratges massius a la Regió Sanitària de Girona. El primer d'ells va ser el 3, 4 i 5 a Salt (Gironès). L'objectiu era detectar casos asimptomàtics per trencar cadenes de transmissió. Durant el 2020 es van arribar a cribrar 19.962 persones que van permetre detectar 421 casos positius. A més, a les escoles també es van fer proves similars arribant a fer 8.353 PCR en 24 centres educatius. Aquests cribratges escolars van detectar 331 casos.