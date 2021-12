El Departament de Salut insisteix que les persones que s'hagin de vacunar de la Covid-19 demanin hora per fer-ho a través del portal vacunacovidsalut.cat. A partir d'ara, el departament deixa d'oferir punts de vacunació sense cita prèvia davant de la situació actual, amb un fort increment de contagis de la sisena onada, que obliga els professionals sanitaris a assumir una gran càrrega laboral i per facilitar l'organització d'agendes. En qualsevol cas, Salut subratlla que actualment hi ha 200.000 cites disponibles. Salut intentarà vacunar si no es té cita prèvia quan es tracti de casos excepcionals o justificats per resoldre incidències, però no pot assegurar que es pugui fer en el mateix moment.

En aquests moment, s'està prioritzant la tercera dosi dels majors de 60 anys i ara dels menors d'aquesta edat que tenen la pauta amb AstraZeneca -grup obert aquest dilluns-. També s'estan posant primeres i segones dosis en persones que encara no les havien rebut i s'estan vacunant els infants des de la setmana passada. Com que la vacunació és prioritària com a mesura de prevenció, Salut continuarà fent accions sense cita en barris amb baixa cobertura si és necessari perquè les persones amb dificultats per accedir al sistema es puguin vacunar.