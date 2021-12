El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha demanat que s'avancin les vacances escolars per facilitar els aïllaments familiars i que hi hagi menys pressió sobre els CAP.

En un fil de piulades a Twitter, ha demanat al Govern "màxima responsabilitat i que actuï en conseqüències atenent les seves competències".

Em preocupa la dissociació entre el que veiem i vivim al món sanitari assistencial i el que passa al carrer....

La responsabilitat del control pandèmic no pot carregar només a esquenes del sistema sanitari. — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) 18 de diciembre de 2021

En concret, per frenar la propagació dels contagis per Covid-19 ha apostat per restringir els aforaments en centres comercials i comerços, insistir a evitar celebracions i aglomeracions, i tornar a la mascareta obligatòria al carrer i quan no es consumeixi.

En nom del col·legi ha reclamat també major implicació als ajuntaments i facilitar l'obtenció de certificats covid i la seva deguda aplicació.