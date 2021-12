Catalunya suma 11 crítics més per covid i ja supera els 300 ingressats a l'UCI (307), segons les dades del Departament de Salut. En paral·lel, hi ha 6 ingressats més als hospitals (1.144) i s'han declarat 4.196 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.033.700 casos.

El risc de rebrot continua a l'alça i s'enfila a 1.132 (+122), mentre que l'Rt puja vuit centèsimes fins a 1,73. En les darreres 24 hores no s'ha notificat cap mort i el global des de l'inici de la pandèmia es manté en 24.305 defuncions. L'11,34% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 628,77 a 674,31, mentre que a 7 dies puja de 391,45 a 446,64.