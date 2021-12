La tercera dosi de les vacunes contra el coronavirus és tema principal de les preocupacions, les converses i fins i tot les acusacions de milions de persones, però... És necessària? És urgent?

El portal Buscando Respuestas ha intentat aclarir els dubtes més freqüents entre els seus lectors.

Eduardo Costas, un científic reconegut internacionalment, catedràtic, investigador i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia, és una bona font per aconseguir respostes fiables. Per tant:

1. Si la primera i la segona dosi ja no serveixen per res... Per què m'he de posar una tercera dosi?

El sistema immune té memòria, però també oblida. Així una vacuna produeix el màxim de protecció al cap de poques setmanes de posar-la. Després, el seu efecte disminueix a poc a poc. Quan es revacuna, s'incrementa molt l'efecte de la vacuna. Un bon símil és l'aprenentatge acadèmic. La primera vacuna és com els estudis primaris. La segona seria l'ensenyament mitjà. La tercera és com un grau universitari. Amb cada cicle un aprèn cada cop més. Amb cada revacunació un està millor protegit.

La primera i la segona dosi segueixen servint de molt, però cada vegada que es revacuna l'efecte protector és més gran. Amb la tercera dosi estarem immunitzats més temps i els símptomes de la covid seran menors. Bona part dels vacunats amb la tercera dosi es contagiaran amb la malaltia i ni tan sols se n'adonaran. A més, hi ha un altre problema. El coronavirus muta. Canvia molt aconseguint escapar-se de l'efecte de les vacunes, i això ens obliga a actualitzar les vacunes per adequar-les a les noves variants.

2. És cert que la tercera dosi pot malmetre el meu sistema immune? Quant?

La tercera dosi no farà malbé absolutament res al seu sistema immune. El sistema immune s'encarrega de destruir proteïnes i d'altres molècules que no són específiques del nostre cos. Quan ens infectem amb el SARS-CoV-2 el nostre sistema immune el reconeix com a estrany i fabrica anticossos per destruir-lo.

També desenvolupa mecanismes d'immunitat cel·lular (cèl·lules que s'especialitzen a destruir el coronavirus), però triga un temps a aconseguir-ho i mentrestant el virus ens pugui matar o fer patir una malaltia greu. La vacuna, en injectar-nos parts del SARS-CoV-2, ensenya al nostre sistema immune a destruir el coronavirus abans d'estar infectats.

La tercera dosi s'entrenarà i ensenyarà al sistema immune, no ho destruirà sinó tot al contrari.

3. Si la malaltia que causa òmicron no és greu Per què arriscar amb la vacuna?

Hi ha indicis que la malaltia que causa òmicron és una mica menys greu que la que causen altres variants, però continua sent capaç de matar molts infectats o d'enviar-los a l'UCI. Continua sent un risc formidable. Per entendre-ho fàcilment en posarem un parell d'exemples.

Segons recullen les estadístiques, el risc de morir o acabar a l'hospital per culpa d'òmicron és significativament més gran que el que pateix un soldat durant la majoria dels dies que passa en una guerra.

Per contra, el risc que un pateixi efectes adversos per la tercera dosi de la vacuna és menor que el que caigui a un test al cap des d'un balcó o una finestra quan passeja pel carrer.

4. Vostè [Eduardo Costas] es posarà la tercera dosi? Per què?

Sí. Per dos motius. Primerament, per estar més protegits. La segona raó és perquè els no vacunats són les fàbriques biològiques en què apareixen per primera vegada les noves variants del coronavirus com òmicron.

A més, quan els no vacunats es contagien desenvolupen càrregues virals molt més grans que els vacunats, podent així contagiar més gent en menys temps i amb dosis infectants molt més grans. Per solidaritat i respecte amb el gènere humà tots ens hauríem de vacunar com més aviat millor. Qualsevol bona persona ho faria.

5. Qui s'ha de vacunar ara?

Si poguéssim i tinguéssim aquesta capacitat, haurien de vacunar-se avui mateix absolutament tots els éssers humans del planeta, incloent-hi els nens petits. Com que no la tenim no ens queda més remei que prioritzar grups.

6. Els vacunats amb AstraZeneca estan més protegits?

Sembla que l'eficàcia d'AstraZeneca amb la variant òmicron és menor que la d'altres vacunes. El coronavirus evoluciona ràpid i les noves variants escapen més fàcilment a les vacunes. AstraZeneca es va dissenyar contra la primera variant de Wuhan i era molt eficaç davant d'ella, però si el virus evoluciona en variants d'escapament haurem d'actualitzar les nostres vacunes. Ja sabíem que això ens podia passar i sempre es va avisar.

7. Per què la tercera dosi dona una immunitat que no donen les dues anteriors, si són la mateixa?

El sistema immune aprèn. Per això, la segona dosi dóna més immunitat que la primera i durant més temps. La tercera dóna més immunitat que la segona i encara més temps. Una quarta encara ens donaria més immunitat.

Intenteu aprendre de memòria el contingut d'un foli. La primera vegada que el llegiu aprendrà alguna cosa. La segona vegada aprendrà una mica més. La tercera encara aprendrà més. I la quarta encara més.

Un exemple de com funciona el sistema immune pot ajudar:

El diagnòstic mitjançant anticossos es fa servir en nombrosos camps. No només en malalties, sinó que també en la seguretat alimentària o el control mediambiental o la seguretat industrial.

D'on traiem aquests anticossos?

Es produeixen en animals com a conills o cabres. I com que necessitem aconseguir molts anticossos, el que es fa és immunitzar aquests animals experimentals almenys amb 3 exposicions, i sovint amb més.

El que s'aconsegueix així és que la seva resposta immune arriba a ser tan gran que després n'hi ha prou amb extreure'l 1 ml de sang per tenir tants anticossos que fins i tot diluïts més de mil vegades són eficaços.

8. Quant de temps ha d'haver passat des de la segona dosi per poder posar-se la tercera?

Al cap de sis mesos de posar-nos la segona dosi de les vacunes (o la primera de Janssen), a la majoria de la gent ja s'ha produït una baixada molt significativa de la concentració d'anticossos.

Tot i això, la vacuna segueix protegint molt més que no estar vacunat, però ja no tan ràpidament. Per això, aquest és un bon moment de revacunar-se. Tanmateix, hi ha altres factors que determinen quina és la millor estratègia de vacunació.

Per exemple, si no hagués aparegut la variant òmicron, no correria tanta pressa una tercera dosi. No podem oblidar que apostem per la vacuna com a la nostra principal estratègia de lluita contra la covid-19. Aleshores no queda més remei que vacunar la màxima gent possible com més aviat millor i revacunar-la amb la freqüència que sigui necessària, que no serà molta.

Podem haver emprat altres mitjans de lluitar contra el coronavirus, per exemple seguint un distanciament social rigorós, usant sempre mascaretes FPP2, fer-nos test diagnòstic molt freqüentment, aïllar-nos, etc.

Amb aquest context podríem aconseguir que la pauta d'aplicació de la tercera dosi hagués estat més lenta.

9. Quin problema tenen els vacunats amb AstraZeneca?

La protecció de la vacuna d'AstraZeneca contra la variant Òmicron és una mica menor que les d'altres vacunes i per això es decideix prioritzar els que es troben en aquesta situació. No podem oblidar que la lluita contra el SARS-CoV-2 és un procés dinàmic i la nostra resposta depèn, sobretot, del que faci el virus. Si aparegués un mutant d'escapament de les vacunes actuals, hauríem de tornar a vacunar de nou a tothom. I és una possibilitat més gran com més persones estiguin contagiades.

10. La tercera dosi a Espanya és una dosi completa de Pfizer o només mitja? I de Moderna?

L'estratègia adequada implica optimitzar els recursos. En una tercera dosi es pot aconseguir una gran resposta immune amb menys quantitat de la vacuna. Per això, posar la meitat de la dosi al doble de persones podria arribar a ser més eficaç a nivell de població.