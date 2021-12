El cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic i membre del Comitè Científic Assessor de la Covid-19, Antoni Trilla, ha reconegut que retardar l'inici de les escoles tal i com ha plantejat Portugal és una mesura "que es pot valorar perfectament".

En una entrevista al Via Lliure de RAC1, Trilla ha recordat que el virus "sempre intenta trobar les autopistes" que calgui i assenyala que els més petits també són els qui menys vacunes han rebut i, per tant, tenen més possibilitats d'infectar-se. "No arribem a temps perquè tot just acabem de començar a la vacunació i aquest grup entre 5 i 11 anys no els havia estat oferta", ha remarcat el cap d'Epidemiologia de l'hospital Clínic de Barcelona.

Trilla també ha valorat que "s'haurà de veure" fins quin punt cal reforçar el passaport covid amb la variant Òmicron. En aquest punt, el membre del Comitè Científic Assessor ha demanat que "s'apliquin bé les mesures" per poder avaluar-les de manera efectiva i que no es "faci la vista grossa". "És cert que les persones vacunades poden estar contagiades i que el passaport serveix per reduir el risc d'infectar-se, però mai serà zero. Si la variant és molt contagiosa veurem fins a quin punt s'ha de reforçar, canviar o modificar", ha remarcat.

Trilla també s'ha referit a la cavalcada de Reis del dia 5 i diu que "a dia d'avui" no la veu perillar, si bé creu que seria oportú que es fes amb mascaretes i que s'evitessin les aglomeracions i les interaccions per tal de reduir riscos. Amb tot, el doctor recorda que es tracta d'un acte que es fa a l'aire lliure i que no suposa moltes hores de relacions entre les persones.

El cap d'Epidemiologia del Clínic ha tornat a fer una crida a vacunar-se i ha assenyalat que la tercera dosi ofereix una protecció important, especialment amb la vista posada amb la variant Òmicron. També ha demanat "prudència" i intentar reduir les interaccions en els àpats de Nadal.

Trilla ha revelat que actualment a les UCI catalanes hi ha un 50% de persones que no s'han vacunat i que son "joves amb formes greus" de la malatia. La resta, sí que s'han immunitzat però són persones de risc. També ha assenyalat que han vist que els vacunats que ingressen a planta se'ls hi dona l'alta ràpid i permet una rotació més àgil dels llits d'hospital.