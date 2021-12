Els infants de 5 a 11 anys es podran vacunar contra la covid, a partir de diumenge 19 de desembre, a Figueres. El Molí de l'Anguila, al C/ Via Làctia 39, tornarà a ser el lloc on anar a vacunar-se.

A partir de les 9 h i fins a les 13 h, i de 15 h a 19 h, les famílies que ho desitgin podran portar-hi els seus fills perquè rebin la primera dosi de la vacuna. Aquest horari és el del primer dia de vacunació. Pròximament, s'informarà de nous horaris pel que fa a la vacunació infantil al Molí de l'Anguila. Es pot demanar dia i hora al web de vacunació covid del Departament de Salut.