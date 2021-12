La terrible mort de l'actriu Verónica Forqué ha tornat a posar sobre la taula un tema llargament silenciat: el suïcidi a Espanya. Un tabú fins fa res. Les associacions de pacients continuen reclamant recursos, mitjans i, sobretot, intenció. El president del Govern, Pedro Sánchez, anunciava a principis d'octubre la posada en marxa d'un telèfon d'atenció a la conducta suïcida, públic i gratuït, atès per professionals. Dos mesos després, aquesta línia no s'ha connectat encara malgrat ser una de les mesures més urgents que reclamen les entitats que porten quatre anys sol·licitant-la.

Així ho indiquen a El Periódico d'España des de la Confederació Salut Mental Espanya quan aquest diari els demana una valoració sobre la tràgica defunció de la mítica còmica espanyola. El suïcidi, subratllen és "un dels majors problemes de salut pública als quals ens enfrontem com a societat". A Espanya, la xifra s'acosta als 4.000 oficials a l'any. Per cada intent, hi ha 20 temptatives

El nombre de morts per suïcidi al nostre país va créixer el 2020 un 7,4% respecte a l'any anterior, segons es desprèn de les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i aportats per Salut Mental. En aquest any, en què es va iniciar la pandèmia de Covid-19, un total de 3.941 persones van morir per aquesta causa al nostre país, la qual cosa suposa un augment respecte a 2019, any en què la xifra es va elevar a 3.671 persones. L'increment produït en 2020 duplica el que es va registrar l'any 2019 respecte a 2018.

Davant aquestes xifres, Salut Mental Espanya demana invertir en recursos d'ajuda "eficaços i adequats". La Confederació reclama la posada en marxa un Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi per a abordar de manera transversal "aquesta complexa problemàtica". A més, una de les mesures més urgents que demana l'entitat i que la seva pròxima posada en marxa va ser anunciada recentment pel Govern, és la creació d'un telèfon públic, gratuït i accessible de tres xifres (similar al que existeix per a la violència de gènere) per a atendre les persones amb conducta suïcida i al seu entorn.

Una estratègia després de dotze anys

Salut Mental Espanya i el seu moviment associatiu porten anys reclamant, sense descans, que les persones que ho necessiten puguin rebre ajuda en els moments més crítics. Per això, l'anunci realitzat pel president Pedro Sánchez el passat octubre el van rebre com "una boníssima notícia, un assoliment importantíssim pel qual hem de felicitar-nos". L'entitat havia demanat la posada en marxa d'aquest telèfon des de fa quatre anys. Un recurs públic, gratuït i accessible que atengués les persones amb conducta suïcida "absolutament necessari" en paraules de les associacions de pacients.

"Voldria anunciar-los que el Govern d'Espanya posarà al llarg de les pròximes setmanes en el pla d'acció en marxa un telèfon d'informació 24 hores, gratuït, confidencial, per a oferir atenció professional i suport davant la conducta suïcida a persones afectades, també als familiars, amb capacitat de derivació ràpida als serveis d'emergència corresponents davant una situació de crisi" assenyalava Sánchez durant la seva intervenció del passat 9 d'octubre en el Palau de la Moncloa.

En aquest mateix acte, el cap de l'executiu va anunciar el Pla d'Acció 2021-2024 Salut Mental i covid-19 que ve a complementar l'Estratègia de Salut Mental recentment aprovada després de dotze anys sense actualitzar-se. Precisament el nou document té com una de les seves línies estratègiques la la detecció i prevenció del suïcidi. No obstant això, algunes societats científiques han mostrat el seu recel i confiat que no es quedi en "un brindis al sol en mancar del finançament adequat".

El recurs del telèfon de l'esperança

Han passat més de dos mesos i aquest telèfon anunciat pel Govern segueix apagat o fora de cobertura. És a dir, encara no està operatiu tal com denuncien les associacions de pacients, malgrat aquestes xifres tan demolidores que, des de fa anys, ve registrant el nostre país quan es parla de suïcidi, un problema que s'ha vist incrementat des de l'esclat de la crisi sanitària.

Fins al moment, els únics recursos disponibles quan una persona es troba en un moment tan dolorós de la seva vida, continuen sent el número de l'Associació Internacional del Telèfon de l'Esperança (717 003 717 i el 91 459 0055) que funciona 24 hores al dia o es pot contactar amb el telèfon de prevenció del suïcidi, en col·laboració amb la Fundació Ajuda i Esperança, en el 900 925 555.