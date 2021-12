Rentar els llençols almenys un cop a la setmana és, sens dubte, el consell més important.

Perquè és la millor manera de controlar els àcars, i també la miríada de microorganismes que poden voltar entre els llençols.

I no és un consell sense importància, perquè les persones que no renten els llençols amb la freqüència adequada dormen cada nit amb molts més al·lèrgens dels que són acceptables, i això augmenta en gran manera el risc de patir asma i al·lèrgia a la pols.

Alleuja els símptomes i preveu malalties

A més a més, la freqüència en la rentada dels llençols és també molt important per les persones que pateixen al·lèrgies estacionals, sigui a la primavera o a l'estiu.

I per aquells casos i durant les èpoques dures, es recomana incrementar la freqüència en la rentada de llençols inclús a més d'una vegada per setmana. Perquè només aquesta pràctica ajudarà, en alguns casos, a alleujar els símptomes.

Però la rentada freqüent dels llençols no és només una bona pràctica pels al·lèrgics.

Està estudiat, i comprovat, que és una tasca que pot prevenir malalties.

Hi ha estudis a jardins d'infants que han demostrat que rentar els llençols cada dia redueix la freqüència de gastroenteritis.

I també altres investigacions realitzades en nens de llars d'infants han observat que netejar la catifa de dormir menys d'un cop per setmana augmenta la freqüència d'infeccions en les vies respiratòries altes.

L'estació també és important. Perquè per evitar un major creixement d'àcars i altres microorganismes, es recomana rentar els llençols més sovint en els mesos d'estiu, que suem més.

I, molt important: si hi ha hagut algun malalt o algú de casa té al·lèrgia als àcars, és recomanable rentar els llençols amb molta freqüència i amb aigua calenta (60 ºC).

No devem tocar els llençols amb les mans o la roba bruta

Dintre del llit passem moltes hores al dia i tenim un contacte estret. Per això hem d'evitar, o almenys minimitzar, la brutícia que es pugui acumular als llençols.

Un objectiu d'higiene important i pel que devem prendre algunes mesures senzilles, però que probablement ens costarà al principi per la falta de costum.

Primer no hem de seure ni deixar coses al llit quan està desfet.

També hem d'evitar sempre que sigui possible tocar els llençols o els coixins amb les mans o la roba bruta, ja sigui perquè les portem posades i ens recolzem, o perquè les llencem sobre el llit quan ens estem canviant.

La humitat agreuja les situacions

S'ha de tenir especial compte si a més a més la roba està mullada o suada. Perquè existeixen estudis que demostren que el pas de microorganismes d'una superfície a un altre, com bacteris o fongs, és molt major si està moll.

A més a més, deixar roba suada, per exemple, o recolzar-nos amb roba de carrer en els llençols just després d'aixecar-nos (quan encara hi ha humitat), deixarà més microorganismes.

Tot i això, si la roba està més eixuta, la transmissió de microorganismes d'una superfície a un altre és quasi indetectable. Encara que depengui també del temps de contacte i de la fricció entre superfícies.

També seria recomanable dutxar-se abans de dormir per eliminar la brutícia del nostre cos.

Això sí, ens hauríem d'eixugar bé, especialment el cabell, per no deixar humits els llençols.