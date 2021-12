Comença la vacunació pediàtrica a les comarques gironines i ja hi ha 4.800 cites donades arreu de la Regió Sanitària per als infants d'entre 5 i 11 anys. A la demarcació, el primer punt on ha començat la campanya és a la seu de la Generalitat a Girona. Aquí, al llarg d'aquesta tarda 90 nens i nenes rebran el vaccí de Pfizer. Alguns han entrat mig espantats, però la majoria estaven tranquils. I convençuts, com els seus pares, que ara els toca a ells vacunar-se. "És important fer-ho per no agafar la covid" o "Hem de vacunar-nos perquè tots estiguem més segurs" són frases que ho demostren. Els pediatres demanen als pares informar-se bé, però també alerten que la incidència del virus és "especialment alta" en aquest tram d'edat.