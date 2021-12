Alguna vegada ens hem plantejat com és la nostra relació amb els microbis?

Som conscients que els patògens poden ser a la nostra casa, a la nostra roba, i fins i tot poden estar dintre el nostre llit?

Quan agafem qualsevol material per a netejar, estem segurs que neteja més que embrut?

La realitat és que moltes accions que fem cada dia i amb tota tranquil·litat poden ser perjudicials per a la salut. I ni ens assabentem.

Perquè a vegades pensem que només les barres de l'autobús o del metro estan plenes de gèrmens. O que els passamans de les escales mecàniques és l'única cosa que pot estar realment bruta.

Però com la realitat està molt lluny de ser tan previsible, millor posar sobre la taula com hem de fer les nostres tasques més habituals i conèixer els riscos que podrien comportar activitats que fem cada dia, fins i tot amb la millor de les nostres intencions.

Així que, encara que no estem en el terreny de les grans malalties i dels grans perills, tal com s'estan posant les coses hem considerat que el coneixement sempre és bo.

I aquí van un resum de consells, a manera de presentació, del que explicarem en els pròxims dies.

És important netejar i assecar el raspall de dents

El més probable és que el tingui guardat en un got amb el mànec cap avall, i que l'agafi per utilitzar-lo després de cada menjar.

Però està net el raspall de dents?

Una inspecció una miqueta detinguda ens faria llançar un crit d'horror, o si més no d'esglai.

Perquè el més probable és que les truges del nostre raspall siguin un veritable brou de cultiu de gèrmens.

I és que com amb el tractament habitual que li donem al nostre raspall aconseguim que mai estigui realment sec i que els bacteris tinguin en ell un espai estupend per a mantenir-se i multiplicar-se.

Per això hauríem de fer 5 passos importants:

En acabar de netejar-nos les dents, aclarim el raspall amb aigua molt calenta i assegurem-nos que no queden entre les seves truges residus de menjar ni de pasta de dents.

A continuació, submergim les truges del raspall en líquid de col·lutori almenys el temps que ens portarà a nosaltres esbandir-nos la boca.

Finalment, hem d'assecar-lo amb un mocador (no amb la tovallola de mans tantes vegades utilitzada) i deixar-lo a l'aire, allunyat de la humitat. Perquè sempre estigui sec.

Sempre, després d'estar malalt, hem de tirar el raspall de dents i estrenar un altre, per a evitar que els virus o bacteris estiguin tot el temps tornant a entrar en el nostre cos.

I no esperi que es gasti per a canviar-ho. Estreni raspall cada 2 mesos, 3 com a màxim. Encara que no estiguin les truges aixafades.

Els coixins es mantenen nets 2 anys, com a molt...

Segons asseguren els experts, després de dos anys de vida un coixí està infestat d'àcars i els seus excrements. I per això no és gens saludable dormir amb la nostra cara recolzada en ella.

Menys encara amb la nostra boca respirant un còctel d'àcars i bacteris que en dipositar-se en els bronquis ens poden provocar al·lèrgies i malalties.

Clar que, per preu, per a la gran majoria de les famílies el remei no pot ser tirar el coixí cada poc.

Però es pot emportar a una tintoreria perquè la rentin amb temperatures prou altes per a desinfectar-la.

Tira de la cadena amb la tapa del vàter baixada

És una tasca molt senzilla de fer, però és necessari adquirir el costum. I és important fer-ho.

La majoria de les persones tirem la cadena amb la tapa aixecada, i això fa que els bacteris i gèrmens que acabem de dipositar surtin acomiadades i s'escampin per tot el bany infectant tovalloles, lavabos, raspalls de dents i qualsevol objecte que sigui allí.

La xifra que revela els experts és que no baixar la tapa del vàter abans de tirar la cadena augmenta un 30% el risc d'enxampar infeccions otorrinolaringològiques.

Compte amb les estovalles individuals de casa i de bars!

Un altre utensili de la llar que es mostra perillós són les estovalles individuals.

De casa o, la qual cosa encara pot ser pitjor, dels bars.

Les elegants estovalles individuals de diversos usos solen netejar-se amb una baieta. I la baieta acostuma a estar tan bruta que no sols no neteja, sinó que afegeix brutícia.

Per això podem trobar en aquestes estovalles individuals, gèrmens fecals i altres que s'enganxaran als coberts o a les nostres mans, o al pa, i s'acabaran colant en la nostra boca.

No oblidem que, segons multitud d'estudis, 1 de cada 2 persones no es renten les mans en sortir del lavabo, i després les posen sobre la taula o sobre les estovalles individuals multiús que es quedarà plena de gèrmens.

Per això els metges recomanen les estovalles d'un sol ús.

Perquè si són de paper, es tiren i no els utilitza un altre.

I si són de tela, es canvien després de cada ús, i es tiren a rentar. I aquí, amb la temperatura de la rentadora, sí que quedaran desinfectats.

És imprescindible desinfectar la nevera amb regularitat

Com més coses bones tinguem dins de la nevera, millor. Això és indubtable. Però no és suficient. Perquè a més de bones han d'estar sanes.

I hi ha persones que pensen que com dins de la nevera hi ha una baixa temperatura, ja estem lliures de gèrmens i evitem que pugui ser un focus de malalties.

Perquè estan molt equivocades.

A uns 3 graus que sol estar l'interior d'una nevera, els gèrmens estan en la seva salsa i no tenen problemes ni per a viure ni per a reproduir-se.

Gèrmens com la listèria, que provoca la meningitis, estan en la seva salsa en les neveres, si no la netegem amb freqüència... i a consciència.

Per això cal netejar la nevera per dins. I cal fer-ho almenys 2 vegades al mes i amb l'ajuda de productes desinfectants com el lleixiu.

Però cal fregar per tot arreu i deixar-la higiènicament neta.