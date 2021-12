La higiene, com a promotor de la salut, torna a ser una qüestió vital. Desinfectar i rentar tot allò que hagi estat en contacte amb l'exterior és una cosa en la qual no afanyem al màxim des que fa més d'un any i mig vam tornar a sentir el perill de «els invisibles», siguin virus o bacteris.

Des de llavors hem vigilat i procurat rentar-ho tot. Des de la fruita a les mans. Va haver-hi un moment que fins i tot en algunes cases es va posar un 'pediluvi' d'aigua amb lleixiu per a netejar la sola de les sabates abans d'entrar.

I ja sigui a base de detergents, alcohols o lleixiu, les mesures posades en marxa estaven enfocades a evitar que el coronavirus entrés en les nostres llars.

Però el SARS-CoV-2 no és l'únic enemic «invisible». I la roba també entra en la categoria d'objectes on aquest i qualsevol altre virus o bacteri han de ser destruïts.

Tot el que sigui desinfectar és bo

Segurament no fa falta dir-ho, però com és molt important per a evitar la possible dispersió dels virus a la casa, i mai està de més insistir:

Els qui treballen d''uniforme' no han d'utilitzar-ho en l'entorn domèstic.

És molt bona idea canviar-se de roba en entrar en la llar.

És altament recomanable donar-se una dutxa en tornar a casa. A més de la imprescindible rentada de mans... i de cara.

També és molt bona idea, i és bo recordar-ho encara que ara ja estem relaxats i no ho fa gairebé ningú, deixar les sabates a la porta (millor per fora) com es feia en l'època de les nostres àvies (o besàvies) o muntar algun sistema per a netejar-los la sola.

I una de les qüestions més importants és la rentadora.

En la nostra ment col·lectiva prèvia al brot, la idea general era rentar la roba per a llevar taques o olors desagradables. Però en temps de pandèmies la seva utilitat higiènica és manifesta. Si el sabó desinfecta les mans, és clar que el seu ús a la roba també la desinfectaria.

Quan es va començar a planxar

Hi ha una altra tasca, igualment difusa en la població i relacionada amb la nostra vestimenta que, a priori, no molts entenem: planxar la roba.

Quin sentit té treure les arrugues? Per què una samarreta, un vestit o un vestit, sense estar ben estirat, no llueix igual? És possible que, en el seu origen, es planxés més aviat per a desinfectar la roba?

És molt complicat saber quan es va començar a planxar.

En algunes ruïnes de l'antic Egipte s'han trobat faldilles plegades per pressió i hi ha indicis que, a la Xina, al voltant de l'any 0 de la nostra era, planxaven la roba amb un instrument semblant a una paella.

I si el seu origen és incert, saber les seves causes és encara més complicat.

Les diferents tècniques utilitzades poden indicar diferents finalitats.

Els romans i egipcis planxaven per pressió, per la qual cosa tal vegada la seva finalitat fora fer més mal·leables alguns teixits.

La planxa xinesa sembla que s'utilitzava en un dels passos per a fer teixits de seda.

Però al voltant del segle XV, entre l'edat mitjana i l'edat Moderna europea, va aparèixer la planxa amb la característica forma que avui dia encara es manté: de ferro i amb un pic.

Dissenyada per a obrir-se pas per l'entramat del teixit i arribar fins a les costures, la planxa s'escalfava a altes temperatures abans de ser utilitzada. Aquesta utilització s'encarregaria d'eliminar gran part dels microorganismes, inactivar-los per la calor, i per tant, la seva utilització higiènica seria plausible, però per què utilitzar-lo quan amb la rentada d'aigua i sabó, que és més fàcil, també s'eliminarien?

Un capità de l'exèrcit anglès, present a la Guerra de Crimea transcorreguda entre els anys 1853 i 1856, va deixar una crònica sobre aquest tema que ens podria guiar fins a la resposta:

«(...) els homes es trobaven seriosament infestats amb paràsits i, com l'aigua escassejava, vaig veure a homes planxar la seva roba fent rodar una bala de canó de 32 lliures sobre les peces col·locades en una pedra plana».

Els paràsits als quals es referia són els polls del cos (Pediculus humanus humanus), uns familiars molt pròxims dels polls del cap causants de molestes picades. Malgrat això, la incomoditat no era el motiu que els impulsava a intentar eliminar-los amb tanta avidesa i enginy.

Planxar la seva roba amb les bales de canó pretenia no sols acabar amb els polls, sinó amb les malalties mortals que porta amb si: tifus, febre recurrent i febre de les trinxeres.

El tifus epidèmic, diferent del tifus murino, és provocat pel bacteri Ricketsia prowazekii i sembla que va entrar a Europa amb les croades que tornaven d'Orient Mitjà. Així, en el segle XV, es va produir la primera epidèmia documentada de tifus, que precisament va ocórrer en territori de l'actual Espanya: el setge de Granada en 1489.

La guerra als polls

Des de llavors ha estat un adversari més a combatre en les guerres europees, en molts casos produint més morts que la mateixa lluita.

Les altres dues infeccions, malgrat no comptar amb un nom tan infaust, van suposar també grans pèrdues humanes:

– La febre de les trinxeres és causada pel bacteri Bartonella quintana i s'ha detectat la seva presència en restes humanes de fa quatre mil anys, sent la malaltia transmesa per paràsits més antiga de la que es té constància. Malgrat això no va ser descrita fins a la Primera Guerra Mundial, esdeveniment del qual va adquirir el seu nom: va afectar a tots els fronts i, només en l'exèrcit francès, 800.000 soldats van caure malalts.

– També a la Gran Guerra va deixar la seva empremta la febre recurrent, afectant més a Europa de l'est. I a Sèrbia, en aquells dies un país de 3 milions d'habitants, 100.000 persones van morir per la malaltia. Aquest bacteri, Borrelia recurrentis, va deixar en tota la regió xifres encara més aterridores, i es calcula que va provocar uns 5 milions de morts en tota Europa de l'est.

Les tres malalties, seguint el rastre de misèria on tan bé prolifera el poll, van causar milions de morts a Europa, allà on hi hagués guerra o fam.

Van ser presents a les Illes Britàniques des del segle XVII al XIX, colpejant amb feresa en la gran fam d'Irlanda. Les tropes Napoleòniques també les van sofrir, i es maneja la xifra de 219.000 morts per tifus només en la campanya d'Alemanya en 1813.

La Rússia Bolxevic també va declarar la guerra al poll en acabar la seva revolució. El país es veia sumit en una gran pobresa i anhelava la reconstrucció, per la qual cosa no podia permetre's les morts del gran brot de tifus i febres que hi havia en el seu territori. La política de Lenin va ser tan clara com el seu missatge: "o el socialisme derrota al poll, o el poll derrotarà al socialisme".

La guerra química... dels insecticides

L'objectiu era inqüestionable: calia eliminar als polls. Però el modus operandi era més intricat del que podríem pensar.

Els insecticides com el DDT van començar a utilitzar-se durant la Segona Guerra Mundial. Aquest conflicte de trinxeres quilomètriques, fam i camps de concentració hauria estat el brou de cultiu perfecte perquè les tres malalties s'emportessin milions de vides.

En uns certs camps de concentració el tifus va colpejar durament, posant fi a la vida de milers de persones, entre elles Anna Frank. No obstant això, la seva aparició es va reduir enormement gràcies a l'ús d'insecticides. Polls, puces i paparres sucumbien a la guerra química, que va evitar moltíssimes morts.

Però el descobriment d'Herman Müller que va produir el 1939 i, fins llavors, devien utilitzar-se altres tècniques per a controlar-los. I planxar la roba va poder ser una de les formes.

Era conegut que les altes temperatures acabaven amb les liendres a la roba. En la majoria d'ocasions el problema se solucionava ficant-la en aigua bullent. Però durant les guerres o migracions, moltes vegades sense aigua o temps per a rentar i tendir, planxar la seva única vestimenta suposaria l'única opció per a eliminar els polls.

Un gran exemple de l'ús d'aquest procediment el trobem en un article del Dr. Gerardo Clavero, director de l'Institut Nacional de Sanitat, que va escriure en 1943:

«Per iniciativa nostra i del Dr. Nájera, en el Centre d'Higiene de Vallecas es van constituir en la primavera de 1942 equips integrats per una instructora sanitària i dos ajudants femenins, els quals van visitar els domicilis parasitats, en els quals es va realitzar la desinsectació de les robes utilitzant planxes elèctriques on era possible (...) El procediment va donar els seus millors resultats una vegada posat en marxa.»

A Espanya els polls –i el tifus – també van fer acte de presència pocs anys després de la Guerra Civil. Els insecticides, encara que ja havien estat inventats, no podien ser aplicats en tots i cadascun de les llars, per la qual cosa es va fomentar el fet de planxar la roba.

No seria estrany que en temps més llunyans la planxa s'usés amb la mateixa finalitat. Els soldats portarien amb si una imatge de terror associada als polls després d'haver passat per amuntegament i malalties. En arribar a les seves llars planxarien la roba a fi d'evitar que els polls, portadors de plagues mortals, niessin en les seves peces.

Així, amb l'ús continuat, es gravaria en la ment col·lectiva la idea que la roba planxada era més higiènica i, per tant, millor vista. La finalitat estètica superaria a la higiènica, però el costum es mantindria intacta en el temps.

Encara que soni a temps remots, ni els polls ni cap de les tres malalties han estat erradicats. En països en vies de desenvolupament el poll s'enceba en presons, camps de refugiats i zones rurals.

Però els països desenvolupats tampoc es salven. Les persones indigents, sense sostre per a dormir i amb problemes per a mantenir una correcta higiene, són encara un objecte d'infecció. Tal és el nivell que es coneix a la pediculosi del cos com a «malaltia del rodamón». Des dels anys 90 s'han registrat casos en països com França o els Estats Units. I tant ara com fa 400 anys, al poll li acompanyen les seves tres malalties mortals.

Els polls també es fan resistents

Costa creure que encara avui hi hagi morts tan fàcilment evitables. Amb pólvores insecticides o rentant bé la roba en aigua calenta, la vida del poll acabaria. Però, tot i això, el problema no està solucionat. Els insecticides comencen a perdre eficàcia a causa de les resistències aparegudes en les poblacions de polls.

I la sequera en moltes zones del planeta, o la situació dels camps de refugiats fa que no hi hagi un fàcil accés a l'aigua. Situacions que, per desgràcia, solen estar acompanyades d'escassetat de medicaments.

Però si hi ha corrent elèctric o si és possible fer una foguera, el problema es pot controlar. Una simple planxa de ferro, fàcil d'escalfar allí on hi hagi foc, seria una solució efectiva per a controlar la difusió dels polls i disminuir la càrrega bacteriana present a la roba.

A partir de 180 graus és un potent esterilitzador

La planxa, aconseguint temperatures entre 180 i 220 °C, és una potent arma d'esterilització.

I igual que es poden controlar els paràsits i els bacteris, es poden controlar els virus. El SARS-*Cov-2 seria incapaç de suportar temperatures tan extremes. De manera normal, el virus pot aguantar un dia sencer a la roba. És més, arriba a resistir diversos dies en superfícies com a botons o cremalleres.

Però les seves proteïnes a 70 °C es desnaturalitzen en 5 minuts. Sota els 220 °C d'una planxa de vapor actual, el virus s'inactivaria en una fracció de segon.

De cara a la reobertura de negocis la planxa està tenint ja una gran importància. Un vaporitzador a alta temperatura podria usar-se en cortines, en la tapisseria dels mobles, cobertors d'habitacions d'hotel o en estovalles de restaurants. Són llocs que, si han entrat en contacte amb un infectat, podrien tenir càrrega viral. Desinfectar uns certs teixits és vital perquè la reobertura d'aquests negocis no suposi un augment de contagis.

Però especialment és útil a les botigues de tèxtil: La roba s'agafa amb la mà i es torna a deixar, es prova, es mou, s'aireja. Després de passar per emprovadors, tota la roba s'haurà de desinfectar abans de tornar a ser exposada, assegurant-se que la calor arribi a tota la superfície (per dins i per fora). Un procés relativament ràpid i sense gran dificultat.

La forma i aplicació de la planxa són molt diferents de com eren fa segles, però el seu propòsit seria el mateix. Planxar, una tasca avorrida i per a molts sense sentit, podria continuar salvant vides durant aquesta pandèmia.