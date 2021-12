Almenys un 30% de la població d'entre 20 i 40 anys a Espanya s'ha realitzat almenys un tatuatge. I lluny de passar de moda, aquest tipus de decoració cutània va en augment, segons assenyalen els experts de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV).

Al marge de qüestions merament estètiques, aquest tipus de pràctica comporta algunes malalties i trastorns que s'han de tenir en compte.

«Si bé els efectes adversos derivats dels tatuatges són poc freqüents i representen un percentatge molt baix en la clínica diària, és important parar esment a les reaccions que es poden presentar en els dies successius i fins i tot amb el transcurs dels anys», remarca el doctor Donís Muñoz Borrás, de la Clínica de Dermatologia Mèdic-Estètica del Dr. Donís Muñoz.

Entre els efectes secundaris, «les reaccions inflamatòries poden aparèixer en qualsevol color de tinta, en un 80% es produeixen a causa de les tintes vermelles», remarca el Dr. Muñoz Borrás.

Aquestes alteracions cutànies es manifesten a través de la inflor i picor intensa de la zona. Una sensació de formigueig o irritació de la pell que provoca el desig de gratar-se la zona tatuada.

Tampoc és excepcional que es produeixi la ulceració de la pell. En aquests casos l'especialista recorda que «és fonamental requerir l'atenció per part de dermatòlegs».

Com s'eliminen els tatuatges?

Per penediment, perquè deixen d'agradar-nos, per qüestions emocionals…. Són moltes les raons les que ens poden portar a desitjar desfer-nos d'un tatuatge. Per sort, actualment existeixen tècniques i eines innovadores disponibles en el sector de la dermatologia per a l'eliminació de tatuatges.

Els professionals afirmen que l'ús de làsers amb tecnologia en picosegnos (Ps) ha suposat «canvis significatius» davant d'altres com el Q-Switched de nanosegons (Ns), utilitzats des dels anys 90 i que «avui dia continuen sent els més utilitzats».

La tecnologia en Ps genera una major fragmentació de les partícules de tinta i, per tant, una eliminació més ràpida del pigment.

A més, «permet utilitzar afluències majors i més eficients, sense implicar un major mal tissular, i generen una menor incidència d'efectes adversos sobre la pell tatuada».

El doctor Muñoz Borrás recorda que «la complicació més freqüent, en aquest sentit, podria manifestar-se en cicatrius de diferent grau, des de canvis de textura fins a cicatrius hipertròfiques i queloidals».

Però aquesta tècnica va més enllà, permet a més tractar «un bon nombre de patologies dermo-estètiques gràcies a la incorporació d'una peça de mà fraccional, ampliant així la seva viabilitat econòmica».

Tatuar-se no causa càncer

D'altra banda, l'especialista en dermatologia adverteix que, en paral·lel a l'increment de nombre de tatuatges i extensió d'aquests, «s'aprecia un major nombre de lesions tumorals tant benignes com malignes sobre la pell tatuada».

No obstant això, remarca que actualment «no existeixen evidències científiques suficients sobre la relació entre els tatuatges i el càncer, i es considera que es tracta més aviat d'una relació casual i no causal».

Decàleg que has de seguir si et fas un tatuatge

El doctor Muñoz Borrás afirma, que, encara que tant a Espanya com a Europa en general, aquesta mena de pràctiques es sol realitzar «amb suficients garanties higienicosanitàries», és important atendre una sèrie de qüestions abans i durant i després de fer-nos un tatuatge.