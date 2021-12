El Departament de Salut ha obert aquest dilluns a les 14 hores la cita prèvia per a la vacunació dels infants entre els 5 i els 11 anys. El primer dia per al que es podrà demanar cita serà aquest dimecres, quan comença la vacunació per aquest col·lectiu. Catalunya ha rebut aquest dilluns a primera hora les primeres 234.000 dosis d'aquesta vacuna pediàtrica, de la companyia Pfizer. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha reconegut que, tot i que és poc freqüent, també hi ha hospitalitzacions entre infants. A més, ha recordat que vacunar-los permet protegir la resta de la societat. Els infants es podran vacunar en punts poblacionals, on es podran establir cues, o horaris en alguns casos, diferenciats.