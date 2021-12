Les dietes d'aprimament poden deixar sensació de que ens queda poca energia. Perdre pes així pot ser contraproduent, ja que l'ideal és associar una dieta per reduir pes amb l'exercici físic i, si no tenim energia, és més difícil que ens engresquem a fer esport. Per aquesta raó, per aprimar-se cal combinar una dieta amb poques calories, però al mateix temps que t'ompli de vitalitat i de ganes de fer coses. Avui et proposem un puré diürètic que mentre t'ajuda a perdre pes també t'omplirà de vitalitat. Es tracta de la crema de carabassa.

Beneficis de la carbassa

La carbassa és un dels vegetals estrella de la tardor. Els molts beneficis que aporta al nostre organisme l'avalen. Prendre carabassa ens ajuda a reforçar les nostres defenses, fonamental en aquesta època per prevenir els refredats. També és bona per a l'aparell digestiu i ens ajuda a combatre el restrenyiment. És un excel·lent antioxidant per la gran aportació de vitamines i minerals que dona. Cuida els nostres ronyons i ens ajuda a prevenir les infeccions d'orina i els càlculs renals. També, és molt beneficiosa per la nostra salut ocular i ens ajuda a controlar el colesterol. I per si no fos prou, ajuda a combatre l'estrès i és ideal per a mantenir un bon estat d'ànim.

Crema de carbassa per aprimar-se

A més de tots els beneficis comentats, la carbassa és una verdura molt baixa en calories i amb un alt contingut en fibres, fet que la converteix en l'aliat ideal per perdre pes. Aporta només 26 calories i res de greixos. Així que si el teu objectiu és perdre pes de forma sana, incorpora a la dieta aquest puré durant deu dies. Aviat començaràs a notar els resultats a la teva figura i et sentiràs amb més vitalitat.

Com preparar la crema de carbassa per perdre pes

Preparar un puré de carbassa per aprimar-se és molt fàcil. Necessites:

mig quilo de carabassa,

una ceba

aigua

Neteja i talla la carabassa i posa-la a bullir juntament amb la ceba fins que tot estigui tou. Després deixa-ho refredar i passa-ho per la batedora fins aconseguir una crema homogènia. Si vols, pots afegir-li una mica de gingebre ratllat per modificar una mica el seu sabor i potenciar l'efecte crema greixos.

Pots guardar el puré a la nevera i anar-lo consumint cada dia. Però tingues en compte que aquest plat no és miraculós, així que si de veritat vols perdre pes de manera saludable, has d'acompanyar-ho d'una dieta sana i evitar aliments com l'alcohol o la brioixeria industrial. A més, has de realitzar exercici físic de forma rutinària i afegir hàbits de vida saludable al teu dia a dia. Combinant tots aquests factors aconseguiràs el teu anhelat objectiu d'aprimar-se