La presidenta del Comitè Científic Assessor del Govern, Magda Campins, ha alertat que en una setmana i mitja les UCI podrien arribar als 500 crítics si es manté el ritme d'increment. En declaracions a Ràdio4/La2, ha dit que l'ocupació d'aquestes marcarà si calen més restriccions. Ha assegurat que ja hi ha hospitals que estan deixant d'atendre patologies per l'empitjorament de la pandèmia. Ha assegurat també que és molt important administrar ràpid la tercera dosi als majors de 60 anys. D'altra banda, ha defensat que la vacuna en l'edat infantil és segura i que és recomanable tenint en compte la incidència elevada i la transmissió d'infants a adults. Campins ha insistit en desaconsellar els sopars de Nadal on s'ajuntin moltes bombolles.