La Fundació Roses contra el Càncer ha fet de la dansa una eina per millorar el benestar dels seus usuaris i usuàries. Durant el confinament l’entitat va proposar tallers de psicodansa a càrrec de Laia Rosés de vibrar.t de manera online, i el passat mes de novembre l’activitat es va reprendre de forma presencial, al teatre de Roses. «El taller ha tingut una molt bona acollida i tindrà continuïtat a partir de l’any que ve, un cop per trimestre a partir del mes de gener» assenyala la psicòloga de la Fundació Núria Galán.

Beneficis de la dansa

Els tallers de psicodansa impartits de forma voluntària per Laia Rosés tenen com a objectiu afavorir el benestar i l’expressió de les emocions dels malalts oncològics i supervivents. En aquests tallers els participants passen una estona reconfortant on poder moure el cos i gaudir plegats i plegades dels beneficis de la dansa, aplicant la psicologia, la salut i el benestar en cada sessió. «Aprenem eines per fomentar el benestar emocional a través del moviment i altres tècniques artístiques» expliquen des de vibrar.t. Darrere aquesta activitat hi ha la seva filosofia, des d’on s’imparteixen tallers, formacions i processos de creació amb la seva metodologia pròpia. Vibrar.t facilita experiències artístiques d’expressió corporal per desenvolupar el benestar emocional i la perspectiva de gènere a la comunitat. «El taller ha permès compartir la metodologia de gestió emocional per mitjà de la dansa amb dones valentes i increïbles» assenyalen.

Serveis

La Fundació Roses contra el Càncer ofereix un ampli ventall de serveis per als seus usuaris i familiars, gràcies a l’esforç dels voluntaris. Actualment, la majoria de les activitats es desenvolupen a la seva seu, situada al carrer Pescadors de Roses. Des de l’entitat es treballa per obtenir un local més gran, cosa que permetria ampliar els serveis que ofereix l’entitat.

Valsos i polques per recaptar fons a benefici dels malalts de càncer i les seves famílies

L’Orquestra Simfònica Harmonia és una formació de músics del nostre país. Neix com a Orquestra de Cambra Harmonia el desembre del 2009 i ha estat dirigida per Salvador Brotons, Joan Casas, Ricardo Estrada i per Albert Deprius. Actuarà el proper 12 de desembre a les sis de la tarda, al Teatre de Roses, a benefici de la Fundació Roses contra el Càncer.

Enguany l’Orquestra Simfònica Harmonia proposa un concert de Nadal entorn de valsos, polques i altres peces de caràcter nadalenc, en especial les Nadales Tradicionals catalanes arranjades per Salvador Brotons i com és tradicional també el conegudíssim vals Al Bell Danubi Blau. El preu de l’entrada és de 20 euros i la recaptació es destinarà a projectes d’investigació.