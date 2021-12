El director del departament de l'OMS per a Europa, Hans Kluge, ha assegurat aquest dimarts que la vacunació obligatòria contra la Covid-19 ha de ser "l'últim recurs" per als governs. "És només aplicable quan totes les opcions per millorar la vacunació s'han esgotat", ha dit Kluge, que ha avisat que l'obligatorietat pot tenir "efectes" en "la confiança pública". D'altra banda, el director del departament de l'OMS per a Europa ha instat els governs a "prendre mesures immediates per reduir la transmissió" del virus i ha reclamat incrementar la protecció als infants després que el grup de 5 a 14 anys sigui el que més ha incrementat els casos.

Pel que fa a la variant òmicron, Kluge ha insistit que encara no es té suficient informació sobre si és més o menys transmissible que la delta, que continua sent la dominant a Europa, o si provoca una malaltia més o menys greu. "El problema ara és la delta", ha dit el director del departament de l'OMS per a Europa, que ha subratllat que totes les mesures que es prenguin per fer front a la delta també tindran un efecte sobre l'òmicron.