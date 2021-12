Els pacients amb covid-19 a planta o a l'UCI han augmentat en els darrers dies si bé l'impacte de la sisena onada als hospitals arriba de manera més lenta que en anteriors gràcies a la vacunació, que actua com una "muralla" i evita ingressos. Ho destaquen a l'ACN els coordinadors covid-19 de l'Hospital del Mar i de Sant Pau, Juan Pablo Horcajada i Pere Domingo, que adverteixen que l'augment es produeix a les portes del pont i amb el Nadal a prop.

A més, els hospitals tenen més pressió a Urgències per patologies no covid lligades al fred. En aquest context, molts centres catalans han començat a aplicar restriccions en les visites, però la majoria mantenen l'activitat programada, si bé a Girona, Figueres i Palamós s'han suspès operacions.

Actualment hi ha 713 pacients amb covid-19 ingressats i 165 a les UCI (dades obertes de Salut actualitzades aquest divendres); la setmana passada, n'hi havia 595 i 131. "L'increment de casos és lent, però ja no para", afirma el doctor Horcajada. A l'Hospital del Mar, a Barcelona, aquest dijous hi havia 12 pacients a planta i 8 a les UCI per covid-19 i cada dia es comptabilitza un o més ingressos.

Fa menys d'un mes, hi havia quatre pacients i pràcticament no hi havia nous ingressos. "Hi ha un canvi i la tendència és de pujada d'ingressos i a Urgències. El que no sabem és fins on pujarà la sisena onada", constata el coordinador covid-19 del Mar. A la novena planta de l'hospital, de Malalties Infeccioses, la majoria de pacients hi estan ingressats pel coronavirus, però encara no s'ha convertit en una planta exclusivament de covid-19, si bé preveuen que ho acabi sent en els propers dies i que n'hagin d'obrir una segona.

La situació és molt similar a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, on fa dues setmanes hi havia 4 pacients amb covid-19 i ara, 26, 9 dels quals a les unitats de semicrítics o crítics. "Aquesta és la situació abans de començar el pont, que esperem que no signifiqui un increment de casos en els propers dies", diu el doctor Domingo. Amb tot, assenyala que l'increment constant d'ingressos no és ara com ara "explosiu", com ha passat en anteriors onades.

El doctor Domingo indica que el 60% dels pacients ingressats estan vacunats -cal tenir en compte que la majoria de la població major de 12 anys, un 84,3%, està vacunada- i són persones grans o immunodeprimides. "El que seria estrany és tenir algun pacient jove vacunat ingressat", subratlla, i recorda que la resposta del sistema immunitari pot ser més dèbil en algunes persones, com la gent gran, i que per això s'està posant la dosi de record.

A l'Hospital del Mar, la majoria de pacients no estan vacunats i sobretot tenen entre 40 i 60 anys; hi ha algun pacient gran que encara no havia pogut rebre la tercera dosi i algun pacient immunodeprimit. A l'increment sostingut d'ingressos per covid-19, s'hi afegeix l'augment de pacients per altres malalties. "Estem tenint molta pressió a Urgències i la majoria és per patologia no covid, com en un hivern dur, tot i que encara no ha arribat la grip. Estem veient pacients amb pneumònia, altres infeccions o pacients crònics que a l'hivern es descompensen per virus respiratoris", afirma el doctor Horcajada.

Aquesta situació ha portat l'hospital a prendre mesures puntuals, com aquest dimecres, quan es va restringir l'entrada d'acompanyants a Urgències. Preguntats per si tenen la sensació de déjà-vu en veure que incrementen els ingressos i han de plantejar-se obrir noves unitats covid, els dos doctors assenteixen, tot i que confien en el paper de la vacunació.

El coordinador covid-19 a l'Hospital del Mar afirma que la vacuna està actuant com una "muralla" en la sisena onada. "Hi ha molts contagis a nivell comunitari, pel fred i perquè la gent s'ajunta més. És una incògnita com es desenvoluparà la situació, però tenim esperança en l'efecte muralla que pugui tenir la vacunació gràcies a uns índexs molt alts". Hi coincideix el seu homòleg a Sant Pau: "La vacunació actua com un mur davant de la infecció, però per si sola no és capaç de parar la pandèmia". Aquí també s'hi han d'afegir les noves incògnites que planteja la variant òmicron.

Certificat covid en més espais

El doctor Domingo adverteix que les interaccions socials es maximitzen pel pont de desembre i les festes de Nadal i que aquestes condicions són "idònies perquè el virus es transmeti" i per això demana mantenir les mesures de protecció bàsiques -mascareta, higiene de mans, distància quan es pugui, ventilació- i insisteix en la importància de vacunar-se, també en terceres dosis en els grups que els toqui (majors de 60 anys; professionals sanitaris; persones que visquin en residències; pacients immunodeprimits).

El doctor Horcajada també demana molta cura de cara a Nadal. El coordinador covid-19 a Sant Pau veu de bon ull el certificat covid per entrar a bars, restaurants, gimnasos i residències, a part de discoteques, i diu que s'hauria d'ampliar a altres espais tancats on es pugui acumular gent, com els hospitals. "Hem de protegeix tots els espais i el més vulnerable és l'hospital", recalca.

Desprogramacions a Girona, Figueres i Palamós

L'Hospital de Figueres va tenir la setmana passada, més que aquesta, molta pressió assistencial per l'arribada de pacients amb covid-19 i d'altres malalties respiratòries habituals d'aquesta època de l'any. Els llits estaven tots ocupats i va haver-hi dificultats per pujar a planta els pacients que estaven a Urgències i per això es va prioritzar la cirurgia major ambulatòria a la que requereix ingrés per alliberar llits i professionals, segons expliquen fonts de la Fundació Salut Empordà. S'estan revisant les agendes de forma diària perquè les desprogramacions siguin puntuals i afectin al mínim l'activitat ordinària. Les intervencions urgents i oncològiques s'han mantingut sempre, puntualitzen les mateixes fonts.

També arran de l'augment de contagis, l'Hospital de Girona Doctor Josep Trueta ha reduït aquesta setmana al 50% les operacions programades en torn de tarda per alliberar professionals per poder-los destinar a l'atenció dels pacients amb covid-19. Aquesta setmana l'Hospital de Palamós també ha hagut de suspendre part de l'activitat quirúrgica programada.

Restriccions de visites en la majoria d'hospitals

La majoria d'hospitals mantenen de moment l'activitat programada, però sí que han començat a aplicar restriccions en les visites per evitar contagis, expliquen fonts de centres d'arreu del territori consultats per l'ACN.

La Fundació Althaia de Manresa ha activat aquest divendres a la nit la fase 3 de la normativa d'accessibilitat, de manera que restringeix totalment l'acompanyament dels pacients ingressats. També es limita l'entrada a les àrees ambulatòries, on només podran accedir els pacients que tenen cita prèvia. Actualment Althaia té 46 pacients ingressats amb covid-19, dels quals 9 a la unitat de crítics.

Els centres del Consorci Hospitalari de Vic també han recuperat la restricció d'acompanyants i accessos des d'aquest divendres 3 de desembre i només es permetrà l'acompanyament en situacions especials, com és el cas d'infants hospitalitzats, parteres, dependents o persones que es trobin en situació de final de vida.

Pel que fa a l'Hospital d'Igualada també s'han incrementat les mesures de prevenció i no es permetran les visites a pacients autònoms. A més, el centre sanitari ha recuperat les PCR setmanals per a tots els acompanyants de pacients vacunats, tant si estan vacunats com si no, i també es tornen a fer PCR als pacients que s'hagin de sotmetre a una cirurgia programada.

L'Hospital Clínic de Barcelona ha limitat els horaris per visitar pacients ingressats i demana que l'acompanyant sigui la mateixa persona, preferentment vacunada. L'Hospital Parc Taulí de Sabadell aplica limitacions horàries de visites i l'Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti), a Badalona, restringeix les visites de familiars o dels visitadors mèdics.

L'Hospital Santa Caterina de Salt ha reduït l'horari de visites als pacients i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona l'hospital de Blanes, també aplica restriccions en les visites. L'Hospital d'Olot, també. L'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona; Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat, i l'Arnau de Vilanova de Lleida no estan aplicant mesures especials més enllà de les recomanacions generals del Departament de Salut, igual que el Joan XXIII de Tarragona, el Sant Joan de Reus i el Pius Hospital de Valls.

En canvi, l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ha restringit les visites i acompanyants per un brot de covid intern de pacients i ha fet un cribratge a tots els usuaris i professionals que puguin estar afectats.