El certificat covid es pot descarregar a través del portal Vacunacovid, a més de la web La Meva Salut. El departament ha habilitat un espai en el portal de vacunació per facilitar la descàrrega del document sense haver-se de donar d'alta a La Meva Salut, hores abans que entri en vigor l'ampliació del passaport a bars, restaurants, gimnasos i residències després que s'hagués d'endarrerir la setmana passada per problemes tècnics davant l'alt volum d'usuaris. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha instat a demanar cita per a la vacuna i així evitar cues, tant en el cas de la primera o segona dosi com la de reforç en els col·lectius que els toqui. Salut ja ha obert la franja de 60 a 65 anys per demanar cita per a la tercera dosi.

En el portal de vacunació (vacunacovid.catsalut.gencat.cat) es pot accedir ara a dues funcions, obtenir cita per al vaccí i descarregar-se el certificat digital de la Unió Europea. Salut ha obert aquesta via complementària a La Meva Salut per facilitar l'obtenció del document, quan aquest divendres entra en vigor l'obligació de mostrar el certificat covid a bars, restaurants, gimnasos i residències de gent gran, a més de les discoteques.

En una roda de premsa aquest dijous, Argimon ha indicat que s'han descarregat ara com ara uns 11,6 milions de certificats, la majoria de vacunació. Sobre els problemes de la setmana passada que van obligar a ajornar la mesura, ha assegurat que l'eina no va caure ni va patir cap ciberatac, sinó que es va posar en marxa un protocol de seguretat davant d'una "allau absolutament inusual" de connexions que va generar les llargues cues virtuals que es van veure divendres. Com ja va fer aquest dimecres, Salut ha insistit que l'entorn d'aquelles persones que puguin tenir dificultats per descarregar-se el certificat les ajudi, després que en els darrers dies s'hagin produït cues als centres d'atenció primària (CAP) per obtenir-lo.

Argimon ha afirmat que són "conscients de la bretxa digital" i ha assegurat que són "sensibles" a les situacions de vulnerabilitat però també ha demanat "solidaritat" a tothom.

El Govern demanarà la pròrroga del certificat però no l'ampliarà

El conseller ha confirmat que demanaran al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) prorrogar el certificat Covid-19 en els espais on serà obligatori presentar-lo a partir d'aquest divendres perquè amb una setmana no es podran veure els efectes de la mesura, ha dit. La resolució actual tenia una vigència de 15 dies i per tant s'acaba la setmana que ve. Argimon ha descartat ampliar ara com ara el certificat a altres locals o equipaments.

Els majors de 60 anys poden demanar cita per a la dosi de reforç

Salut ha obert aquest dijous al portal de vacunació la franja d'edat de 60 a 64 anys per demanar cita prèvia per a la tercera dosi de la Covid-19, després que aquest dimecres hi habilités el grup de 65 a 69 anys. Des de la setmana passada que aquestes persones es poden vacunar de la dosi de reforç, però fins ara s'havia fet de forma espontània als centres de salut per prioritzar la vacunació dels majors de 70 anys. Es poden vacunar de la tercera dosi els majors de 60 anys quan hagin passat sis mesos de la segona en el cas de tenir la pauta amb Pfizer o Moderna i tres si van rebre AstraZeneca o Janssen.

La majoria de persones de 60 a 69 anys van rebre AstraZeneca. També ha començat la vacunació dels professionals sanitaris i sociosanitaris i de persones que viuen en residències que no són de gent gran. Des de fa setmanes s'administra la dosi de reforç en residències de gent gran, als majors de 70 anys, a les persones immunodeprimides i la dosi de record dels vacunats amb Janssen.

Per a la tercera dosi, s'està administrant Pfizer i, sobretot, Moderna -Catalunya disposa més d'aquest preparat en aquests moments, a diferència del que passava en mesos anteriors-. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha assenyalat que és igual quina vacuna es va rebre en primera i segona dosi i que, segons un estudi, la pauta heteròloga -combinació de vacunes diferents- és més eficaç que l'homòloga.

Problemes a les cues de vacunació

Salut ha insistit que es demani cita per protegir-se de la covid-19 per evitar cues ara que estan reobrint els punts de vacunació poblacionals per poder assumir les necessitats actuals d'administració del vaccí. La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut) i responsable de l'operativa de vacunació, Gemma Craywinckel, ha afirmat que estan tenint "dificultats" per gestionar les cues arran de la "demanda espontània" que hi ha aquests dies. Les primeres dosis administrades han incrementat un 82% en una setmana des que es preveu que a Catalunya es necessiti el passaport covid per entrar a diversos locals -30.614 primeres dosis del 24 al 30 de novembre; 16.845 del 17 al 23 de novembre- i s'hi sumen les dosis de reforç als majors de 60 anys. El conseller ha lamentat que aquest dimecres es visquessin situacions "molt desagradables" al punt de vacunació del centre comercial La Maquinista, a Barcelona, on ha acudit aquest dijous per donar suport als professionals que hi treballen després de les amenaces que van rebre. Argimon ha destacat que sanitaris d'aquest punt van arribar a "tenir por" i que, tot i així, van seguir treballant, van demanar 800 vacunes extra de Fira de Barcelona i van ampliar horari per eixugar la cua. "Això no pot passar. Hem de protegir la gent que vacuna, que està doblant torns. Hi ha cansament. No podem estar treballant en una situació d'estrès. Hem de demanar hora perquè hi ha cites. I diguem-ho clar, ja fa mesos que hi ha la possibilitat de vacunar-se sense cita. Hem tingut temps", ha afirmat el conseller. Amb tot, Salut continuarà vacunant sense cita per facilitar al màxim la protecció, però habilitarà un espai en els punts per quan no s'hagi demanat hora, i tornarà a posar autobusos on s'administrarà el vaccí.