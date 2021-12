Vilabertran, Sant Miquel de Fluvià, Borrassà, Capmany, Sant Pere Pescador, Vilanant, Peralada, Maçanet de Cabrenys i Avinyonet de Puigventós són els nou municipis de la geografia altempordanesa on aquest mes de desembre s'han programat jornades solidàries de donació de sang. L'equip de voluntaris del Banc de Sang continua amb la tasca de desplegar les unitats d'extracció de sang per arribar a com més població millor. Preneu nota dels llocs, els dies i les hores on podeu anar a fer aquest gest altruïsta:

Dijous, 2 de desembre Vilabertran, al Centre Cívic, de 17.00 a 21.00 hores. Dilluns, 6 de desembre Sant Miquel de Fluvià, al Local Social El Club, de 10.00 a 14.00 hores. Dijous, 9 de desembre Borrassà, a L'Ateneu, de 17.00 a 21.00 hores. Dimarts, 14 de desembre Capmany, a la Sala Polivalent La Fraternal, de 18.00 a 21.00 hores. Dijous, 16 de desembre Sant Pere Pescador, al Centre Cívic, de 17.00 a 21.00 hores. Diumenge, 19 de desembre Vilanant, al Local Social La Peixera, de 10.00 a 14.00 hores. Dimecres, 22 de desembre Peralada, a la Sala de Festes del Centre, de 17.00 a 21.00 hores. Dilluns, 27 de desembre Maçanet de Cabrenys, a l'antiga oficina d'Informació i Turisme, de 18.00 a 21.00 hores. Dimecres, 29 de desembre Avinyonet de Puigventós, a La Societat, de 18.00 a 21.00 hores.