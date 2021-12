L'augment de contagis de Covid-19 ha obligat a suspendre operacions al Trueta i als hospitals de Figueres i Palamós. Segons fonts dels centres hospitalaris, l'afectació actual no està relacionada amb la variant òmicron sinó amb l'increment de casos que provoca el reforç de mesures per evitar contagis i per atendre l'augment de malalts. Aquesta setmana, el Trueta ha reduït al 50% les sessions quirúrgiques programades en torn de tarda, prioritzant les no demorables. A Figueres, l'increment de la pressió assistencial es va notar especialment la setmana passada, amb tots els llits ocupats. Per això, prioritzen les cirurgies que no requereixen ingrés. L'hospital de Palamós ha suspès aquesta setmana part de l'activitat quirúrgica programada.

L'hospital Trueta de Girona ha hagut de reduir, des d'aquest dilluns, un 50% les sessions quirúrgiques programades en torn de tarda per poder alliberar professionals per poder-los destinar a l'atenció de pacients amb Covid-19. A l'hora de reprogramar les intervencions, els professionals prioritzen en tot moment les cirurgies no demorables.

A més, a partir d'aquest divendres l'hospital també restringeix més els acompanyants permesos per a pacients ingressats (màxim un en cada unitat o servei), les visites de visitadors i l'activitat de voluntariat. El Trueta recorda als pacients que tenen visita als centres de salut que hi vagin a l'hora que tenen programada i que hi assisteixin sols (excepte menors o persones dependents).

Per a l'Hospital de Figueres, la setmana de 22 de novembre va ser especialment "complicada" per l'augment de la pressió assistencial que va provocar que tots els llits estiguessin ocupats. Per això, van haver de suspendre operacions que comportaven ingrés prioritzant la cirurgia ambulatòria per poder alliberar llits i professionals. Fonts de l'hospital apunten que, a l'hora de desprogramar intervencions, revisen les agendes diàriament amb l'objectiu de fer suspensions puntuals i afectar al mínim l'activitat quirúrgica programada. Les intervencions urgents i oncològiques es mantenen sempre.

En relació a les visites dels familiars, a l'hospital de Figueres encara no s'havien obert totalment perquè no han tingut cap període sense pacients covid. Des de fa mesos, hi ha dues franges de visita, una al matí i una a la tarda, a excepció de la planta maternoinfantil, on hi ha embarassades i menors, en aquests casos es permet un acompanyant les 24 hores. També fan excepcions a la resta de plantes en situació de final de vida o si l'equip assistencial ho indica.

A l'hospital de Palamós, aquesta setmana ja han suspès part de l'activitat quirúrgica programada. Segons fonts dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), avaluaran l'evolució de la pandèmia i les recomanacions del Departament de Salut en una reunió del comitè de crisi de covid aquest divendres per decidir si cal adoptar noves mesures.

Més llits de crítics

A l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) per ara no han hagut de desprogramar activitat quirúrgica. Sí que han obert quatre llits més de crítics a una de les àrees habilitades durant el pic de la pandèmia, que se sumen als nou llits d'UCI que té habitualment el centre. El comitè de seguiment covid es reuneix cada dia a les vuit del matí per revisar la situació i acordar les mesures que s'han d'implantar a les diferents ínies assistencials.

De moment, i amb l'arribada de la nova onada, el Santa Caterina ha resolt reduir l'horari de visites als pacients, amb l'excepció d'aquells casos en situació de final de vida, persones amb targeta Cuida'm, menors i parteres. En aquests casos es permet un acompanyant les 24 hores.La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona l'hospital de Blanes, ha reunit aquest dijous el comitè covid per impulsar noves restriccions. Durant la trobada, han acordat noves restriccions en relació a acompanyants i a horaris de visita que es donaran a conèixer en les properes hores. Des d'aquest dilluns, tal com han fet els altres hospitals, ja havien reduït l'horari de visites als pacients hospitalitzats no covid a dues hores en torn de matí i tarda, mantenint un únic acompanyant per pacient. A la Garrotxa, l'hospital d'Olot també té previst fer públiques avui mateix les mesures adoptades davant l'increment de contagis.