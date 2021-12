El Departament de Salut habilitarà sis punts de vacunació a la Regió Sanitària de Girona per administrar les dosis de reforç contra la Covid-19. Els espais estaran oberts a la ciutadania a Girona, Figueres, Blanes (Selva), Calella (Maresme), Olot i Ripoll. A més, es preveu obrir un punt més al Baix Empordà per acostar la vacunació a tota la població. La població que hagi de rebre aquesta dosi de reforç podrà demanar hora a través de la web vacunaciócovidsalut.cat i a partir d'aquí, cada usuari podrà escollir el punt que prefereixi o bé el seu CAP de referència. La majoria dels espais que s'habilitaran ja s'han fet servir en altres fases de la campanya de vacunació.

La campanya de vacunació contra la Covid-19 enceta una nova fase amb l'obertura de sis punts de vacunació on s'administraran les dosis de reforç. Com que cada vegada hi ha més població cridada a rebre aquesta dosi de reforç, el Departament de Salut ha optat per distribuir les vacunes entre els CAP i aquests centres per no congestionar els centres d'atenció primària.

D'aquesta manera, totes les persones que hagin de rebre la tercera dosi podran demanar hora a través de la pàgina web i des d'allà escollir a on els és més còmode anar: o bé al seu CAP de referència o a qualsevol dels sis punts habilitats per aquesta fase de la campanya.

Els sis punts estan distribuïts per tota la demarcació. A la ciutat de Girona s'habilitarà un espai a la Delegació del Govern, a Figueres la vacunació es farà al Centre Cultural Molí de l'Anguila. Blanes seguirà utilitzant les instal·lacions de Mas Enlaire, a Ripoll la vacunació serà a la sala Eudald Graells i Olot habilitarà el casal Marià. A Calella el punt de vacunació es traslladarà de la fàbrica Llobet-Guri a l'espai Mercat.

La majoria dels espais que es faran servir ja han estat punts de vacunació en altres fases de la campanya i en els casos de Blanes, Olot i Ripoll encara estaven en funcionament com a punts de proximitat de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) corresponents. A més, el Departament treballa per obrir un altre punt per a la població del Baix Empordà.

Des de Salut recomanen a tota la població que ha de rebre aquesta dosi de reforç que reservi hora per millorar la logística en l'administració de vacunes. La Delegació del Govern a Girona serà el punt de referència per a la vacunació sense cita a la regió, però no es descarta que hi hagi campanyes de vacunació sense cita en d'altres punts de Girona. Els CAP seguiran vacunant contra la Covid-19 però caldrà que es demani hora per rebre la injecció.

La majoria de punts o bé ja estan operatius o bé entraran en funcionament entre aquesta setmana i la que ve.