L'any 2020 es van notificar 329 nous diagnòstics de VIH, la meitat que l'any anterior. D'aquests nous diagnòstics, un 87% eren homes i la seva mitjana d'edat és de 36 anys.

Cal destacar la diferència entre VIH i Sida. El VIH (Virus d'Immunodeficiència Humana) és un virus que només podem contraure els humans. Ataca al sistema immunitari, que baixa la seva eficàcia. Els fàrmacs actuals poden controlar el VIH satisfactòriament a l'interrompre el seu sistema vital.

D'altra banda, la SIDA (Síndrome d'immunodeficiència adquirida) és una malaltia, que pot tenir el seu origen en el VIH. Es desenvolupa quan el virus ha perjudicat greument al sistema immunitari. Els seus símptomes estan relacionats amb les infeccions que contrauen les persones al no poder contrarestar-les prou bé degut als problemes immunològics. El VIH no sempre arriba a l'etapa de Sida. De fet, gràcies als avenços mèdics, tot i que el VIH no pot desaparèixer del cos, l'esperança de vida dels qui el pateixen és pràcticament igual a la de la resta de persones segons la revista Healthline.

Segons informa el portal web de les Nacions Unides dedicat a la Sida, ONUSIDA, el Dia Mundial de la Lluita contra aquesta malaltia és el dia 1 de desembre perquè se'n va diagnosticar el primer cas aquest mateix dia de 1981, fa 40 anys.

A Catalunya el nombre de nous diagnòstics de VIH ha anat baixant gradualment durant l'última dècada. L'any 2020 les transmissions es van reduir a la meitat. La forma de transmissió més freqüent són les relacions sexuals entre homes, que suposa un 62% del total. Tot i això, es calcula que hi ha unes trenta-tres mil persones que viuen amb el VIH a Catalunya actualment.