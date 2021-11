Ens passem la vida sentint les frases: “no agafis fred” i “abriga't que et posaràs malalt”. Per aquest motiu, hem acabat pensant que el fred és una de les coses més perilloses que existeixen. Amb la pandèmia, tothom ha après molt i a la nostra vida hi ha una paraula que no ens traiem del cap: "virus". Aquests són precisament la causa d'alguns dels nostres mals, almenys els que estan relacionats amb la salut.

El fred fa estar malalts o només són els virus?

La resposta és molt fàcil, encara que a molts els sembli estranya. El que posa malalt són els virus. És imprescindible estar exposats a un virus per agafar un refredat. Un refredat és una infecció viral de les vies respiratòries superiors i si no hi ha virus, no hi ha infecció. I si no hi ha infecció, no hi ha refredat. No hi ha una relació causa-efecte important entre el fred i els refredats, per més que la gent ho doni per fet, i encara que sembli que la realitat ens ho ha confirmat centenars de vegades.

El que sí que és veritat és que són moltíssims els virus que ens poden causar un refredat comú. I que la majoria d'aquests virus es reprodueixen i els trobem sobretot en els mesos d'hivern, és a dir, quan i on fa fred.

Els llocs tancats

Un altre dels problemes que també provoca el fred és que passem molt més temps a interiors que al carrer. I els interiors no acostumen a ser llocs amplis, de sostres alts… I tampoc solen estar meravellosament ventilats, precisament perquè fa fred.

Així que la majoria de nosaltres estarem en espais reduïts i molt juntets, cosa que facilita molt el moviment dels virus entre persones. Perquè alguns dels que entrin a aquests llocs ja portaran els seus virus i provocaran contagis.

La part dolenta de les calefaccions

Un altre problema afegit és a la calefacció. Perquè alhora que mantenim la casa calenta també assequem l'ambient, i en conseqüència s'assequen les nostres fosses nasals. I amb els pits secs no hi ha bon flux de moc nasal i es fa més difícil la feina del sistema immunitari per frenar els virus. A més, la baixa humitat interior pot promoure la transmissió de la grip.

Perquè tal com va demostrar una investigació del 2013, a baixa humitat relativa, el virus de la grip aconsegueix la màxima infectivitat, i a més humitat relativa es produeix la inactivació del virus ràpidament després de tossir o esternudar. L'explicació és que quan hi ha molta humitat, els virus que expulsem amb un esternut, per exemple, s'adhereixen a les molècules d'aigua que, malgrat més, cauen a terra abans de desencadenar una nova infecció.

Per contra, en una habitació seca aquests virus de la grip sovint continuen flotant fins que arriba a una nova víctima.

El fred hi pot influir alguna cosa?

Si no hi ha virus, no. Però hi ha alguns estudis realitzats al laboratori que suggereixen que el fred influeix indirectament i podria debilitar el sistema immunitari i fer-nos més vulnerables a aquests virus. Per exemple, un estudi realitzat el 2017 a la Universitat Mahidol, a Tailàndia, va trobar que quan les cèl·lules immunes es refreden són menys efectives per combatre els virus, almenys en una placa de laboratori. I això podria facilitar que els virus infectessin més. Un altre exemple el trobem al virus Influença, que és el virus de la grip.

Una investigació del 2008 va trobar que els conillets d'índies malalts de grip tenien més probabilitats de contagiar altres conillets d'índies a temperatures més fredes. La raó descoberta al laboratori és a la membrana externa del virus de la grip, que està composta principalment de molècules conegudes com a lípids, que inclouen olis, greixos, ceres i colesterol, i que no es barregen amb l'aigua. Doncs bé, a temperatures fredes, properes als zero graus, la coberta d'aquestes molècules es va solidificar en un gel.

I això els permet viatjar més fàcil d'una persona a una altra. Després, o una vegada que entra al cos, la nostra calor fon la coberta i el virus es posa a infectar les cèl·lules del seu nou hoste. Aquests arguments serien el més a prop que podríem estar afirmant que «el fred ens posa dolents». Però sempre que hi hagi un virus que ens contagiï. Perquè sense virus no hi ha infecció.