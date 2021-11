El president d'Hipra, David Nogareda, ha assegurat que si la nova variant sud-africana, coneguda com a òmicron, acaba sent la predominant la companyia només necessitaria uns quatre mesos per modificar la seva vacuna. Segons ha explicat Nogareda durant la Trobada d'Economia de s'Agaró, la vacuna d'Hipra és un dímer que pot fer front a dues variants.

"Segueix sense ser un miracle, però és una bona eina", ha dit Nogareda, que ha participat en la sessió 'Projectes per a un nou model econòmic' amb el president d'Enagàs, Antoni Llardén. El màxim responsable de la gasística ha descartat que l'Estat pugui patir una gran apagada. "Hi ha una potència elèctrica instal·lada 2,5 vegades la potència del dia que es necessita més energia", ha comentat.