Clínica Corachan ha estat guardonada amb el premi Top 20 al millor hospital privat d'Espanya a la categoria de Gestió Hospitalària Global, hospital amb especialitats de referència. Així mateix, ha resultat finalista a les àrees clíniques del Cor (servei de cardiologia) i de Ronyó i Vies Urinàries (que integra els serveis d'urologia i nefrologia).

Per a la institució, que celebra el centenari, és el setè any consecutiu que aconsegueix el Premi TOP 20, que la distingeix com un dels centres més eficients i més ben valorats d'Espanya.

Aquest reconeixement suposa una distinció rellevant tant per a Corachan com per a tots els seus professionals, i avala el compromís, l'esforç i la implicació de la Clínica en la millora contínua de la qualitat, l'excel·lència assistencial i en la gestió eficient.

Després de 22 anys, els Premis Top 20, organitzats per IASIST, companyia d'IQVIA, estan totalment consolidats a l'entorn sanitari espanyol i són reconeguts pels mateixos hospitals, administracions sanitàries i companyies asseguradores com un element diferencial per avaluar la qualitat comparada dels centres . Aquest any han participat, de manera voluntària i gratuïta, un total de 151 hospitals d'Espanya procedents de catorze comunitats autònomes.

Sobre Clínica Corachan

Fundada el 1921, Clínica Corachan és un dels centres sanitaris privats més prestigiosos de Catalunya, que uneix tradició i modernitat, cosa que garanteix la màxima excel·lència assistencial i un tracte personalitzat. El centre, equipat amb un bloc quirúrgic d'última generació, un servei d'urgències, 150 habitacions de màxim confort i un departament de diagnòstic per la imatge d'alta gamma pioner a Europa, ocupa una superfície total de 42.000 m2 on treballen directament o indirectament més de 1.200 professionals i col·laboradors. Disposa de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques i compta amb un quadre de professionals de prestigi coordinats i orientats a oferir al pacient la millor assistència mèdica de manera personalitzada.

Corachan manté acords de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​la Universitat Central de Catalunya-UdV, i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en matèria de docència, formació i transferència de coneixement en ciències de la salut.