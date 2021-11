Els indicadors epidèmics continuen empitjorant a Catalunya, on ja s’ha superat el 5% de la taxa de positius que marca l’OMS per considerar que una epidèmia està sota control. A més, hi ha hagut un altre augment d’ingressats a les ucis, que ja en són 128, un més. Segons les dades d’incidència actualitzades aquest dijous pel Departament de Salut, avui hi ha 569 persones hospitalitzades per Covid. Davant aquest augment d’ingressats i de casos greus, Catalunya començarà a vacunar amb la tercera dosi els majors de 60 anys a partir de la setmana vinent. En suspens està aquest dijous l’extensió o no a partir de demà del passaport Covid més enllà de l’oci nocturn. S’espera que si s’aprova s’acceleri la vacunació.

Els serveis d’assistència primària van atendre ahir 9.640 pacients de Covid, uns 2.000 més que dimarts de la setmana passada, mentre que la vacunació segueix estancada en el 75% dels habitants de Catalunya amb la pauta completa, un 84% si es compten només els majors de 12 anys. L’augment de visites en l’atenció primària preocupa Salut, com va reconèixer ahir Carmen Cabezas, secretària de Salut Pública.

Més de 2.000 contagis

Continuant amb les dades, el nombre oficial de morts per Covid des de l’inici de l’epidèmia ascendeix a 24.100, set més que ahir. I s’han notificat 2.251 nous contagis, la xifra més alta dels últims dies.

El risc de rebrot (EPG), índex que mesura el potencial de creixement de l’epidèmia, continua creixent i s’ha situat en els 228 punts, cinc més, per tant, la corba epidèmica s’enfila de nou en vertical i se situa en el mateix risc que hi havia a finals d’agost, un risc de més del doble que fa dues setmanes.

En canvi, baixa un altre dels indicadors de referència des de fa dies, la Rt, la velocitat del virus: aquest dijous està en 1,37, una centèssima menys que ahir, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitjana de 137 persones, el quart dia en què cau molt tímidament aquest indicador.

La incidència acumulada de casos confirmats per PCR o test d’antígens a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7) és de 107,2 casos, vuit més que ahir, mentre que la incidència acumulada a 14 dies (IA14) se situa en els 170 casos, quatre més.

La positivitat –el percentatge de PCR i TA amb resultat positiu– és del 5%. L’OMS considera que a partir del 5% l’epidèmia ja no està sota control.

