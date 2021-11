"En el moment actual vivim una pandèmia d'obesitat infant-juvenil, que la crisi sanitària provocada pel coronavirus ha agreujat de manera molt significativa", assegura el doctor Gilberto Pérez López, de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón.

Abans de la pandèmia, i malgrat que les xifres seguien essent preocupants respecte a la prevalença de l'obesitat infantil, estudis com l'ALADINO 2019 indicaven certa estabilització de les xifres.

Però, a judici del coordinador de grup de treball d'obesitat infantil i a l'adolescència de la Societat Espanyola (SEEDO), "tot ha canviat després del confinament i empitjorant en l'últim any".

Segons el doctor Gilberto Pérez, "la percepció en consultes és clara: observem un empitjorament del guany ponderal de nens i adolescents, així com un augment dels casos d'obesitat greu".

De mal en pitjor

L'estudi ALADINO 2019 mostrava que la prevalença de sobrepès és del 23,3% i la prevalença d'obesitat del 17,3% en la població infantil espanyola de 6 a 9 anys, segons estàndards de situació ponderal de l'OMS. Dintre de l'obesitat, un 4,2% dels escolars estudiats presentaven obesitat greu.

Aquestes dades, que ja eren dolentes malgrat el cert estancament de les xifres apreciat abans de la pandèmia, es tornen ara encara més preocupants.

Un estudi recent de la plataforma de seguretat i benestar digital per la família 'Qustodio' deixa retrobaments per la reflexió, i confirma les causes del repunt en les tasses d'obesitat infantil i a l'adolescència:

Major temps d'ús de pantalles (ordinador, mòbil, tauleta).

Menor temps d'activitat física: el 30% dels nens passen menys d'una hora diària a l'aire lliure, el que es tradueix en el fet que el 72% aproximadament realitza menys activitat física que abans de la pandèmia.

I, com afegeix l'expert de SEEDO, "els hàbits de consum també han canviat, afavorint l'ambient obesogen".

Perfil dels 'nous' pacients i solucions

El 'tsunami' de l'obesitat afecta l'especial cruesa als adolescents, amb importants complicacions de salut pel futur. "S'estima que l'augment de la prevalença d'obesitat en aquest tram d'edat (12-18 anys) augmenta el risc d'obesitat en l'etapa adulta un 80%", segons el doctor Gilberto Pérez.

Bàsicament, són 4 els trets característics que mostra aquest fenomen:

És explosiu, per l'acceleració del guany de pes durant la pandèmia.

S'ha agreujat després de les mesures restrictives durant i després del confinament.

S'ha mantingut en el temps, a causa de factors socioeconòmics que afecten les famílies.

Tot això ha servit de catalitzador en l'empitjorament del problema de base que ja suposava l'obesitat infantil i juvenil en el nostre mitjà.

Davant aquest desolador panorama, hi ha marge per a l'esperança i l'optimisme. «La clau està a controlar els factors multidimensionals que influeixen en el desenvolupament de l'obesitat en la infància i adolescència», assenyala Gilberto Pérez.

A més, l'expert subratlla especialment «la importància que la família estigui conscienciada i compromesa amb un canvi real per a obtenir resultats».

Els factors individuals són responsabilitat del nen i la seva família (dieta, activitat física, hores de somni i temps en pantalla, exemple dels pares...), «mentre que alguns altres factors rellevants depenen dels organismes públics i de les polítiques que implementen», postil·la aquest expert.