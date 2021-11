La Fundació Salut Empordà (FSE) ha presentat aquest matí el Pla de Transformació Digital 2021-2025, un document que marca el full de ruta que seguirà l’entitat en els propers anys per encaminar-se cap a una revolució digital. El diagnòstic d’aquest pla s’ha realitzat a partir de 279 enquestes en línia per analitzar el nivell de competències digitals del personal de la FSE i a partir de 72 entrevistes a professionals. El resultat és un document amb sis eixos (estratègia i cultura digital; experiència del pacient; organització, comunicació i talent; infraestructura i tecnologia; processos i productes, i serveis), 16 objectius estratègics i més de 100 objectius operatius o accions que s’han d’anar desenvolupant paulatinament en els propers quatre anys.

Entre les accions o objectius operatius que preveu aquest Pla hi ha, per exemple, la posada en marxa d’una app per al pacient, acords de col·laboració amb altres organitzacions a nivell d’innovació, utilització de xatbots, impressió en 3D o l’ús de la intel·ligència artificial (IA) als centres de la Fundació.

Aquest canvi evolutiu en l’organització ha de permetre treballar millor, de forma més ràpida i segura, així com més transversal, oberta i participativa. Impactarà directament en l’assistència, suposant una millora de la qualitat i incrementant l’apoderament del pacient, ja que introduirà un nou paradigma en l’accessibilitat i els canals de comunicació amb l’usuari.

El Pla s’ha donat a conèixer aquest matí, en el marc de la jornada Transformació digital a les organitzacions sanitàries. Tendències als sectors de salut i social. Ha tingut lloc a l’Auditori Caputxins de Figueres en format presencial i en línia i ha comptat amb 250 inscrits d’arreu de Catalunya (150 de presencials i 100 en línia). La jornada s’ha estructurat en cinc ponències d’experts en la matèria de reconegut prestigi nacional i internacional: Ramon Maspons, Frederic Llordachs, Pol Pérez, Josep-Lluís Sánchez i Sergi Iglesia. L’acte inaugural ha anat a càrrec d’Agnès Lladó, presidenta del Patronat de la FSE, i de Montserrat Gea, directora general de Professionals de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

La jornada volia ser un punt de trobada d’especialistes en aquest àmbit, alhora que posava el focus en la comarca de l’Alt Empordà. Cal tenir en compte que l’epidèmia de la Covid-19 ha suposat un accelerador en els processos de transformació digital, i ha fet evident que la ciutadania reclama una adaptació dels sectors de salut i social en l’ús dels canals digitals.