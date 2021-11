L'informe ‘Cigarrets electrònics: una nova amenaça per a la salut cardiovascular’, elaborat per la World Heart Federation (WHF) conclou que els consumidors de cigarretes electròniques tenen gairebé el doble de probabilitats de patir un infart que els no fumadors. Segons els estudis duts a terme per la WHF quan una persona fuma aquest tipus de cigarretes el seu organisme experimenta alguns canvis poc recomanables com:

Augment del ritme cardíac.

Increment de la tensió arterial.

Batecs irregulars.

Per aquesta raó la Fundació Espanyola del Cor (FEC) dóna suport a la iniciativa d'aquest estudi internacional que demana als governs una regulació més estricta i una major supervisió de les estratègies de màrqueting i vendes d'aquests dispositius. Es tracta d'un intent decidit de posar fre a aquesta nova forma de consum de tabac, especialment entre la població jove.

Evidències del perjudici cardiovascular

Com explica la doctora del Grup d'Experts en Tabac de la WHF i portaveu de la FEC, Regina Dalmau, «els líquids i els aerosols dels cigarrets electrònics contenen substàncies tòxiques i existeixen evidències creixents que poden causar mal cardiovascular». De fet, la WHF assegura en el seu informe que també es demostra que aquestes cigarretes provoquen problemes vasculars i un possible increment del risc de coàguls sanguinis. Per tot això, la Dra. Dalmau subratlla que «no haurien de promocionar-se com a productes segurs o d'afectacions reduïdes». I és que, aquests dispositius s'anuncien com una alternativa per a deixar de fumar, encara que diverses recerques han demostrat que no és així. «La majoria de les persones que els utilitzen per a deixar l'hàbit de la nicotina acaben fumant tant cigarretes convencionals com electròniques, la qual cosa pot suposar un risc persistent per a la salut», detalla l'especialista en cardiologia.

Afectacions respiratòries i intoxicacions

A més del risc cardiovascular, el consum de cigarrets electrònics té una afecció molt clara sobre la nostra salut respiratòria. I és que encara que es publicitin com una alternativa més saludable als cigarrets tradicionals, el mal que provoquen en les vies respiratòries és molt semblant al que produeix el tabac. També es té constància que les algunes de les substàncies que inclouen en la seva composició provoquen nombroses intoxicacions i efectes adversos que han començat a veure's en les consultes dels especialistes, i que en alguns casos són greus.

Accions per a reduir el consum de cigarrets electrònics

La nicotina és una substància tòxica i altament addictiva que es troba no només en els cigarrets convencionals sinó també en els electrònics. Molts fumadors d'aquests dispositius desenvolupen dependència a la nicotina, una substància que pot ser tan addictiva com la cocaïna o l'heroïna i especialment perillosa en dones embarassades, nens i adolescents. Precisament el document de la WHF demana campanyes més agressives enfocades al públic jove, perquè els consumidors de cigarrets electrònics, especialment els adolescents, tenen més probabilitats de fumar tabac.

L'informe recomana als governs dur a terme una sèrie d'accions específiques entre les quals es troben: