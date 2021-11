Salut Empordà Cooperació (SEC), entitat que treballa a l’aixopluc de la Fundació Salut Empordà, ha dut a terme un curs de formació ecogràfica al personal mèdic del centre de salut de Thillé Boubacar, al Senegal. Les classes han anat a càrrec de dos professionals col·laboradors de l’entitat altempordanesa, la metgessa radiòloga de l’Hospital Josep Trueta de Girona, Victòria Garriga, i el metge de família del Consorci Sanitari de Terrassa, Enric Simó.

El curs va durar una setmana, del 28 d’octubre al 4 de novembre, i va consistir a explicar als metges del centre de salut el funcionament de l’ecògraf, conceptes d’ecografia obstètrica i d’exploració d’abdomen, abdomen agut, òrgans genitals i parts toves. Els professionals col·laboradors del SEC també van aprofitar la seva estada per a realitzar una valoració logística dels centres de Loboudou Doué i Marda, per al projecte que l’associació ha de desenvolupar el 2022. El projecte a Thillé Boubacar el 2018 incloïa la donació d’un ecògraf i, per poder treure el màxim rendiment a l’aparell, des del SEC es va contactar amb l’ONGD Bahati per tal que s’encarregués de la formació dels professionals senegalesos, que de seguida es va prestar a donar suport a la iniciativa sobre el terreny.