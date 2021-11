Una nova tecnologia òptica desenvolupada per investigadors de la Universitat de Kyoto, al Japó, revela com es poden manipular els records en el cervell durant el somni: el sistema neural-òptic dificulta l'activitat nerviosa coneguda com a potenciació a llarg termini o LTP, «esborrant» la memòria de manera selectiva.

LTP enforteix les sinapsis a través de l'activitat neuronal i és fonamental per a la formació de la memòria. Es pot determinar quan i on es formen els records en el cervell examinant quan i quines cèl·lules se sotmeten a LTP.

Memòria a llarg termini

Els neurocientífics defineixen a la potenciació a llarg termini com una intensificació extensa en el temps en la transmissió de senyals entre dues o més neurones, que es produeix a partir de l'estimulació sincrònica d'ambdues.

Es tracta d'un dels fenòmens relacionats amb la plasticitat sinàptica: aquest procés fa possible que la capacitat de la sinapsis per concretar intercanvis químics es pugui modificar en força i en intensitat.

La LTP és un procés complex, sent precisament el mecanisme que porta a l'emmagatzematge de diversos tipus de memòria. El fenomen impacta a diverses modalitats de sinapsis, encara que les que es restringeixen a l'hipocamp són potser les més estudiades.

L'activitat de LTP en l'hipocamp, on s'emmagatzemen els records per primera vegada, és significativa: en il·luminar aquesta àrea, la nova tècnica aconsegueix «esborrar» la memòria. Segons una nota de premsa, el mètode desenvolupat pels científics japonesos va ser provat amb èxit en rosegadors.

La consolidació de la memòria

D'acord amb el nou estudi, publicat recentment en la revista Science, els records primer apareixen en una part del cervell i després es traslladen a una altra per al seu emmagatzematge a llarg termini. Aquest procés és conegut com a consolidació de la memòria, sent vital la tasca de la xarxa LPT en aquest.

Pel que sembla, el sistema funciona d'una forma similar a com manegem un arxiu o gestionem la informació en un ordinador. En principi, rebem un document en un lloc específic, però posteriorment el portem de manera física o virtual a una altra ubicació o carpeta, per a poder emmagatzemar-ho i resguardar-ho.

Després de propiciar mitjançant una modificació genètica l'aparició de determinades proteïnes, les quals en ser exposades a la llum alliberen oxigen reactiu i poden desactivar certs processos, els rosegadors van ser estimulats per aprendre una tasca i posteriorment a fixar aquell aprenentatge durant el son.

No obstant això, quan els investigadors van aplicar llum sobre l'àrea de l'hipocamp destinada a l'emmagatzematge original dels records, els rosegadors van perdre immediatament la memòria després del somni, "oblidant" per complet la tasca que havien après recentment.

Aïllar la memòria per a noves teràpies

En conseqüència, els científics creuen que aquest estudi demostra com l'eliminació de la LTP en l'hipocamp mitjançant la il·luminació dirigida esborra clarament la memòria. La nova tecnologia brinda així un mètode per "aïllar" la formació de la memòria en l'àmbit cel·lular, en una dimensió especia i temporal.

Com les anomalies sinàptiques relacionades amb la LTP estan directament relacionades amb trastorns de la memòria i l'aprenentatge, com per exemple l'Alzheimer, i també amb patologies psiquiàtriques com l'esquizofrènia, els científics creuen que aquest avanç pot ser un camí fèrtil per a desenvolupar nous i millors tractaments contra aquestes malalties.