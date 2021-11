Unes 600.000 persones pateixen diabetis a Catalunya. Segons l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) de l’any 2020, la diabetis afecta el 7,9% de la població de 15 i més anys (8,4% homes i 7,4% dones). Aquest diumenge se celebra el Dia Mundial de la Diabetis, que vol augmentar la conscienciació sobre la prevalença creixent d'aquesta malaltia, sobretot la de tipus 2, i sobre la importància dels estils de vida saludables i l’autocura en la prevenció i en el tractament per reduir així l’aparició de complicacions futures. Precisament, Salut ha distribuït sensors de monitoratge entre uns 17.000 ciutadans amb diabetis tipus 1.

La diabetis augmenta amb l’edat en ambdós sexes, passant de 1,6% de prevalença en el grup d’edat de 15 a 44 anys al 20,5% en la població de 65 i més anys. Pel que fa a l’evolució, la prevalença de diabetis coneguda ha anat augmentant passant del 4,7% l’any 1994, al 5,7% l’any 2010 fins al 7,9% l’any 2020.Entre les millores que contribueixen a un bon control de la diabetis cal destacar la distribució de sensors de monitoratge contínua de la glucèmia (MCG) a totes les persones amb diabetis tipus 1 de Catalunya. Aquests dispositius contribueix a l’increment de la qualitat de vida del pacient i a la reducció del risc de complicacions en aquest tipus de diabetis. Actualment, més de 17.000 pacients han accedit a un sistema de MCG assolint un desplegament del protocol d’accés d'un 82%.

El lema escollit per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per als pròxims tres anys és 'Atenció sanitària per a tothom'. Les activitats i els missatges de la campanya van adreçats a garantir que l’atenció sanitària sigui accessible a totes les persones amb diabetis, tenint en compte que la detecció i el tractament a temps milloren el pronòstic de la malaltia. I és que moltes persones amb diabetis arreu del món, principalment en països en vies de desenvolupament, no poden accedir a l’atenció sanitària i a les cures que necessiten.

El Departament de Salut treballa sobre l’estil de vida saludable a través tant del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) com del Pla per a la promoció de la salut a través de l’alimentació i l’activitat física saludables (PAAS). També treballa amb les activitats que s’impulsen en el marc del Consell assessor de la diabetis sobre la importància dels estils de vida saludables en la prevenció de la diabetis.

Un problema creixent de salut pública

La diabetis mellitus és un problema creixent de salut pública, tant en els països desenvolupats com en els que estan en vies de desenvolupament. Tant és així que l’Organització Mundial de la Salut ha considerat que la diabetis de tipus 2 constituirà una de les epidèmies del segle XXI. Aquest increment es deu, d’una banda, a l’elevada prevalença dels factors de risc lligats a l’aparició de la diabetis, com són l’obesitat i el sedentarisme i, de l’altra, a l’augment de l’esperança de vida i la reducció de la mortalitat.

La diabetis presenta un clar gradient social, amb el doble de persones afectades en la classe social desfavorida (9,5% envers el 4,3%). Igualment, les persones amb nivell d’estudis primaris o sense estudis tenen 5 vegades més de probabilitat de patir diabetis respecte a la població amb estudis universitaris, tant en homes com en dones ( 17,2% envers el 4,8%).

Un 65% de les persones que declaren ser diabètiques són a més hipertenses, el 49,4% presenten excés de pes i un 13% són fumadores.Afectació de la diabetis en els infantsLa diabetis tipus 1 en infants es produeix per una destrucció autoimmune de les cèl·lules beta del pàncrees productores d'insulina. En canvi, en la diabetis tipus 2, l'obesitat hi juga un paper important, de manera que afavoreix l'aparició d’aquest tipus de diabetis en persones genèticament predisposades.

A Catalunya, el 35,9% dels infants de 6 a 12 anys presenta excés de pes, per la qual cosa és molt important continuar treballant els estils de vida saludables per a la seva prevenció.El Departament de Salut, a través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, va endegar el Pla per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS), amb més de 65 activitats en quatre àmbits: educatiu, sanitari, comunitari i laboral.