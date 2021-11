Una investigació israeliana ha comprovat en ratolins que manipular neurones pot provocar inflamacions en l'organisme, així com que aquestes inflamacions desapareixen quan es desactiven aquestes cèl·lules nervioses.

El cervell té el poder de desencadenar una malaltia física i de contenir-la, han comprovat científics israelians en una recerca amb ratolins de laboratori.

Els investigadors, pertanyents a l'Institut de Tecnologia Technion-Israel, van manipular les neurones de rosegadors sans, que no patien cap malaltia física, i van veure aparèixer de sobte una inflamació provocada per la manipulació cerebral.

Això il·lustra el poder del cervell per a iniciar una malaltia física i mostra com succeeix, diuen els investigadors, segons informa el periòdic The Times of Israel.

Els científics creuen que els ajustos en el comportament d'unes neurones podrien detenir la inflamació en l'intestí, el còlon i altres llocs.

Genètica d'última generació

Utilitzant eines genètiques d'última generació, els investigadors van induir en ratolins una inflamació en el còlon i, mitjançant tècniques de manipulació genètica, «van capturar» els grups de neurones presents en l'escorça insular que mostraven una major activitat durant la inflamació.

Una vegada que els ratolins es van recuperar d'aquesta inflamació, els investigadors van activar de nou aquestes neurones «capturades» artificialment que havien desencadenat la inflació.

Sense cap altre estímul extern, la inflamació va reaparèixer, exactament en la mateixa àrea on estava abans. “Recordar” la inflamació va ser suficient per a reactivar-la, destaca sobre aquest tema la American Technion Society en un comunicat.

«Això suggereix que el cervell emmagatzema algun tipus de representació de les condicions inflamatòries que experimenten els ratolins, i té una manera de causar a posteriori la mateixa inflamació», va explicar la professora Asya Rolls, neuroinmunóloga que va dirigir l'estudi, al diari israelià.

Malaltia psicosomàtica

La recerca, els resultats de la qual es publiquen en la revista Cell, representa una de les constatacions més consistents fins ara sobre la malaltia psicosomàtica, al mateix temps que constitueix un dels resultats més prometedors per al seu tractament.

L'experiment, que va involucrar a dotzenes de ratolins, suggereix que almenys algunes malalties psicosomàtiques són causades pel cervell, que «repeteix» un episodi de malaltia que es reflecteix físicament en el cos.

També va demostrar l'efecte contrari, aplicable també a malalties psicosomàtiques: la supressió de les neurones que provoquen la inflamació, produeix la seva reducció immediata.

Encara que aquest va ser un estudi bàsic en ratolins, i existeixen múltiples reptes per a traduir el concepte als humans, aquests descobriments obren una nova via terapèutica per a tractar afeccions inflamatòries cròniques com la malaltia de Crohn, la psoriàsi i altres afeccions autoimmunes, en atenuar el seu rastre de memòria en el cervell, assenyalen els investigadors.

Aplicable a humans

Consideren que, si el cervell té el poder d'iniciar la inflamació, la supressió de l'activitat cerebral que el provoca pot també ajudar a combatre-la.

Quan la recerca passi dels ratolins als humans, podria aplanar el camí per a comprendre també els elements potencialment psicosomàtics de la síndrome de l'intestí irritable i algunes al·lèrgies.

Aquest tractament també pot reduir la dependència dels inmunosupresors amb els quals es tracten les malalties psicosomàtiques, que, si bé ajuden a reduir la funció del sistema immunològic, al mateix temps baixen les defenses dels pacients.

«Si descobrim que per a una varietat de malalties podem suprimir l'activitat cerebral que causa la inflamació sense necessitat de reduir les defenses, seria un gran avanç», sentència l'autora principal d'aquesta recerca.

Àmplies repercussions

Les troballes tenen àmplies implicacions per a comprendre la forma en què la ment i el cos humans s'afecten entre si, però també permeten conèixer i tractar millor malalties que tenen un component psicosomàtic, com la síndrome de l'intestí irritable, i fins i tot malalties autoimmunes i al·lèrgies, assenyalen els investigadors.

Les noves troballes canvien així mateix la visió general del cervell, afegeix Quanta Magazine. La majoria de la gent tendeix a pensar: ‘som tan intel·ligents que decidim què fer’ i després fem que el nostre cos el faci. Però no és així com funciona el sistema nerviós, destaca la revista: el cervell rep i sintetitza informació sobre els canvis en el cos (una infecció, febre) i dóna una resposta, que pot, tant desencadenar una malaltia, com suprimir-la.

La investigació demostra per tant que el cervell és inseparable del sistema immunològic. «D'alguna manera, existeixen pensaments que inicien processos fisiològics reals», conclou Quanta.

Referència

Insular cortex neurons encode and retrieve specific immune responses. Tamar Koren et al. Cell, November 08,2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.10.013