Actualment, entre el 20 i el 25 per cent de la població pateix alguna al·lèrgia a Espanya, segons dades de la Societat Espanyola d'Alergología i Immunologia Clínica (SEAIC). De fet, en els últims 30 anys s'ha duplicat el percentatge de persones que sofreixen al·lèrgia.

En el cas d'al·lèrgia a aliments, la xifra oscil·la entorn del cinc per cent en els adults i entre el set o vuit per cent en el cas dels nens, adquirint un protagonisme important, ja que en pocs anys s'ha duplicat la prevalença d'aquesta malaltia.

No obstant això, amb l'auge d'intoleràncies alimentàries, la població general pot confondre els símptomes, que a vegades són similars, però es tracta de dues afeccions molt diferents entre si.

La doctora Isabel Ojeda, experta en alergología i membre del Comitè d'Al·lèrgia Infantil de la SEAIC, assenyala la diferència fonamental entre al·lèrgia i intolerància. «L'al·lèrgia a aliments pot posar en risc la vida de la persona que la pateix, mentre que la intolerància a aliments no suposa un perill vital».

Símptomes de la intolerància

En línies generals, una persona que pateix intoleràncies a aliments experimenta símptomes digestius crònics. Els més habituals són:

Inflor

Males digestions (dispèpsia)

Diarrea o restrenyiment

A més d'aquestes molèsties, en algunes ocasions poden aparèixer símptomes extradigestius:

Astènia

Migranyes

Dolors corporals

Atordiment mental

Picors i reaccions cutànies

Símptomes de l'al·lèrgia

No obstant això, les reaccions al·lèrgiques a aliments són immediates, brusques i sobtades després de la presa de l'aliment o aliments que la provoquen.

Aquest tipus d'al·lèrgia pot manifestar-se amb un o més del següents símptomes:

Picors

Vermellors

Urticària

Angioedema (inflor)

Ofec

Tos

Falta d'aire

Sorolls en respirar (sibilancies)

Dolor abdominal

Vòmits

Diarrea

Mareig

Visió borrosa

Desmai i pèrdua de coneixement

«Per aquest motiu, és de summa importància reconèixer els símptomes i realitzar un correcte diagnòstic de la malaltia», subratlla l'al·lergòloga.

Estudi de microbiota per les intoleràncies

Encara que actualment es disposa d'eines diagnòstiques determinades per a cada intolerància, els especialistes estan posant el focus sobre la recerca de la microbiota intestinal.

Com? Perquè a partir d'una mostra de femta del pacient, es realitza un cultiu d'aquestes i una PCR, i es comparen els resultats amb bases de dades disponibles de de microbioma normal.

«Es tracta d'un camp encara amb moltes llacunes i desconeixement, però serà un àmbit diagnòstic emergent per a moltes patologies en el segle XXI», apunta la doctora Ojeda.

Malaltia celíaca, sensibilitat al blat no celíaca i al·lèrgia al blat

Especial esment mereix tot el referent als trastorns derivats del consum del gluten.

«Tant la malaltia celíaca, la sensibilitat al blat no celíaca (STNC) com l'al·lèrgia al blat comparteixen alguns símptomes, però són diferents a l'origen i desenvolupament, estudis diagnòstics i tractament», explica la doctora Cristina Camarero, al·lergòloga i membre de la SEAIC.

A Espanya s'estima que l'1% de la població és celíaca. La malaltia celíaca és un dels trastorns digestius més estesos a tot el món i un dels de transmissió genètica més freqüents.

Per part seva, l'al·lèrgia al blat és una reacció autoimmune a qualsevol de les moltes proteïnes del blat. Quan una persona té al·lèrgia al blat, els Limfòcits T envien anticossos de la immunoglobulina E (IgE) per a atacar al blat.

Al mateix temps, teixits locals envien missatges químics naturals per a alertar a la resta del cos que existeix un problema.

«Habitualment en l'al·lèrgia al blat mediada per IgE, la ingesta d'aquest cereal desencadena una resposta immediata -que pot variar des de minuts fins a 2 hores- amb símptomes cutanis (urticària), respiratoris (dificultat per a respirar), digestius (vòmits, nàusees), anafilàxia, dermatitis de contacte o asma», detalla l'experta.

En canvi, la sensibilitat al blat no celíaca (STNC) no és una reacció d'immunoglobulina E (IgE), com ho és l'al·lèrgia al blat, ni és una reacció autoimmune, com la celiaquia.

És més saludable no menjar gluten?

La dieta sense gluten és el tractament recomanat per a algunes de les patologies comentades, però l'agent causal és desconegut i no existeixen criteris diagnòstics consensuats.

«No obstant això, en els últims anys hem assistit a una progressiva creença que suprimir el gluten (blat, ordi, sègol) fa a la dieta més saludable», compte l'al·lergòloga.

«Curiosament no existeix cap evidència científica que justifiqui aquesta idea i malgrat això hi ha un elevat nombre de persones -fins a l'11% en alguns països- que segueixen aquesta dieta. No obstant això, els productes sense glútens manufacturats contenen, en general, més sucres i grasses, i, per tant, són desaconsellables en una dieta saludable», explica la doctora Camarero.

«La supressió estricta del gluten de la dieta és absolutament necessària en els pacients celíacs o amb al·lèrgia a aquests cereals, però no per a la població que no pateix cap d'aquestes malalties», conclou l'al·lergòloga.